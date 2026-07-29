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漢光演習「不預設劇本」 賴總統：今年將增加更多臨機狀況

聯合報／ 記者程嘉文張文馨／台北報導
國軍漢光42號演習實兵階段將於8月5日至14日舉行，國防部昨舉行記者會，並展示周邊文宣品。記者胡經周／攝影
國軍漢光42號演習實兵階段將於8月5日至14日舉行，國防部昨舉行記者會，並展示周邊文宣品。記者胡經周／攝影

國軍漢光四十二號演習實兵階段將於八月五日起，連續進行十天九夜。國防部昨舉行記者會說明，今年漢光仍採不預設劇本方式，磨練各部隊在實戰環境下的應處能力。除了現役部隊之外，搭配「同心卅六號」動員演習，將對兩個完整旅級單位實施編實動員，包括台北後備旅與駐地台南的一三七步兵旅，動員後備軍人超過五千名。

賴清德總統也發出勗勉官兵影片，強調政府積極落實「和平四大支柱行動方案」，並指出「判斷、配合、互信」是今年漢光演習要檢驗的能力。賴總統說，今年也會增加更多臨機狀況，讓部隊在壓力下檢驗平時的準備是否扎實，發現問題就立即改進。

國防部參謀本部作計室聯合作戰處長呂文元少將說，漢光四十二號演習採全年度連貫方式實施，延續四月「電腦輔助指揮所演習」、六月「立即備戰操演」及本月「聯合防禦操演」。實兵演練分為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦、持久作戰等階段，聚焦於精進「多域拒止、韌性防衛」能力。訓練要項為：臨機狀況處置與指揮應變、全旅動員與戰力恢復效能、動員生產轉換暨疏遷、反封鎖護航、重要設施反資敵作為、兵力跨區機動部署、機動後勤持續支援、建構戰場醫療能量、全社會防衛韌性。

呂文元解釋，先前的「立即備戰」、「聯合防禦」操演，是讓部隊了解負責的作戰環境與作戰計畫，依計畫熟悉戰場環境與所有作戰行動；漢光實兵階段會透過統裁部發布特別狀況，幹部必須臨機應處，調整部隊兵火力運作。

至於「反封鎖護航」，呂文元說明，為強化海上交通線安全及重要物資運補韌性，整合海軍與海巡兵力，運用聯合情監偵、指管及協同應處機制，在西太平洋海域執行海上執法、海域巡護、航道安全維護及重要物資護航接轉等任務，確保海上安全。

另外，立法院前天完成無人載具條例草案初審，但朝野沒有共識，全部條文需經朝野協商。

總統府秘書長潘孟安昨在總統府無人機競賽記者會表示，兩年前台灣無人機產業是一片沙漠，如今有部會和民間協力，將可看到未來成為下一座護國神山，希望立院趕快通過相關預算。

漢光 漢光演習 國防部

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