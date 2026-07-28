快訊

9億富翁是他！今晚大樂透頭獎一注獨得 財神爺在「這縣市」降臨

熊本地震一小時後Aeon Mall爆炸！員工聞到煤氣味 顧客倉皇逃離畫面曝

美股早盤／費半重挫5%...指數漲跌互見 康寧瀉18%

聽新聞
0:00 / 0:00

AIT公開台美海巡合作 學者：國際不支持北京對外擴張

中央社／ 台北28日電

美國在台協會今天首度公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行畫面。專家分析，此舉不僅延續美方6月下旬就台灣東部海域議題所表達的立場，更首度公開展現台美海上安全合作，也等於向北京與國際社會宣示，不支持北京對外擴張的相關主張。

美國在台協會（AIT）今天在官方臉書發文，公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行的照片，並表示雙方正緊密協調多項海事目標，持續支持台灣在全球議題上做出實質貢獻。

熟悉國際事務專家表示，這是繼6月下旬，美國政府（國務院及AIT）就中國在台灣東部經濟海域假借執法名義進行擴權騷擾，再一次明確的立場表達，並首次公開在各層面上與台灣的海上安全合作。

專家指出，這也是繼6月下旬的聲明，美方與幾乎同時間發表聲明的英國、法國以及德國，否定了中國在相關海域的國際法權利，美方聲明更具體說明台灣政府超過70年的合法和平管轄，也等同替台灣重申在國際法上的合法權利。

國際專家說，今天美方公開雙方的海上安全合作，等於向北京與國際社會宣示，國際社會不支持北京對外擴張的相關主張，而台灣則在確保區域安全穩定上，和國際社會是站在一起的，具備特別的意義，也再次凸顯中國近來在島鏈周邊的單邊行為，就是無視於國際規範的非法擴權。

北京 AIT 美國在台協會

延伸閱讀

AIT公開台美海巡合作 管碧玲：美方了解台灣海巡是台海唯一執法機關

AIT公開台美海巡艦同框照 學者：安全合作制度化推進

AIT披露台美海巡艦編隊航行 管碧玲：美方了解海巡是台海唯一執法機關

USCC：陸海警對台常態化巡邏 建立未來封鎖所需持續存在

相關新聞

AIT公開台美海巡合作 管碧玲：美方了解台灣海巡是台海唯一執法機關

美國在台協會AIT今於臉書發文指出，美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同海事目標，海巡署今也說明台美近日共同合作破獲高階晶片走私案，防堵晶片成為軍事威權擴張的工具，顯示雙方在台海及西太平洋海域的廣泛合作成效卓著，海委會主委管碧玲更發文稱「美方真實的了解台灣海巡是台灣海域唯一執法機關」。

AIT披露台美海巡艦編隊航行 管碧玲：美方了解海巡是台海唯一執法機關

美國在台協會（AIT）今在臉書張貼台美海巡艦編隊航行的照片，指美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同的海事目標。海委會主委管碧玲表示，顯示美方了解台灣海巡是台灣海域唯一執法機關，在台海執法合作唯一對象就是海巡。

無人機條例綠指不該推倒新護國神山 藍：不接受巨嬰政府情勒

民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨接連刪除軍用無人機預算、阻擋無人載具特別條例，更提案暫停民用無人機產業發展計畫，藍白嘴...

漢光演習城鎮韌性演練北、中網路降速 NCC估1700萬人受影響

搭配國軍漢光42號實兵演習同步進行的「城鎮韌性防空演習」，預計於8月7日、10日、11日、12日、13日分區進行。今年最大特色是10日下午在中部地區，以及13日下午在北部地區進行的韌性演習，將演練手機行動數據降速，預估影響人口約1700萬人，涵蓋率達73%。

漢光演習與今年前兩次操演差別？國防部：會給予臨機變化 沒有劇本

國防部剛於6月與7月舉辦「立即備戰操演」及「聯合防禦操演」，民眾看到大量各式戰車火砲開出營區，在外機動、部署。8月5日即將展開的漢光演習實兵階段，與之有何不同？國防部今天表示，進入漢光實兵階段，演習會給予相關的變化，沒有劇本，取決於幹部對臨機狀況的應處，還有部隊兵火力的調整運作。

民進黨批藍白擋軍用、再砍民用 恐成扼殺無人機產業發展歷史罪人

民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨立委提案刪除軍用無人機部分預算，也提案暫停民用無人機產業發展計畫，藍白嘴上宣稱支持無人機產業，實際上卻從軍事到民用全面阻擋，根本是假監督、真封殺，恐淪為扼殺無人機產業發展的歷史罪人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。