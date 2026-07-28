AIT公開台美海巡合作 學者：國際不支持北京對外擴張

美國在台協會今天首度公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行畫面。專家分析，此舉不僅延續美方6月下旬就台灣東部海域議題所表達的立場，更首度公開展現台美海上安全合作，也等於向北京與國際社會宣示，不支持北京對外擴張的相關主張。

美國在台協會（AIT）今天在官方臉書發文，公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行的照片，並表示雙方正緊密協調多項海事目標，持續支持台灣在全球議題上做出實質貢獻。

熟悉國際事務專家表示，這是繼6月下旬，美國政府（國務院及AIT）就中國在台灣東部經濟海域假借執法名義進行擴權騷擾，再一次明確的立場表達，並首次公開在各層面上與台灣的海上安全合作。

專家指出，這也是繼6月下旬的聲明，美方與幾乎同時間發表聲明的英國、法國以及德國，否定了中國在相關海域的國際法權利，美方聲明更具體說明台灣政府超過70年的合法和平管轄，也等同替台灣重申在國際法上的合法權利。

國際專家說，今天美方公開雙方的海上安全合作，等於向北京與國際社會宣示，國際社會不支持北京對外擴張的相關主張，而台灣則在確保區域安全穩定上，和國際社會是站在一起的，具備特別的意義，也再次凸顯中國近來在島鏈周邊的單邊行為，就是無視於國際規範的非法擴權。