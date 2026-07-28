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顧立雄與史瓦帝尼司令相互贈勳 展現深化交流決心

中央社／ 台北28日電
國防部長顧立雄（後左）28日以軍禮迎接史瓦帝尼王國國防軍司令法庫茲（後右）上將。（國防部提供）中央社
國防部長顧立雄（後左）28日以軍禮迎接史瓦帝尼王國國防軍司令法庫茲（後右）上將。（國防部提供）中央社

國防部長顧立雄今天代表中華民國政府與史瓦帝尼王國國防軍司令法庫茲上將相互贈勳，表彰兩國軍事合作深厚情誼，並展現持續深化雙邊國防交流的堅定決心。顧立雄指出，相信未來在法庫茲的支持下，兩國國防合作將更臻緊密。

國防部晚間發布新聞稿指出，贈勳儀式上午在國防部博愛營區舉行，顧立雄首先以軍禮歡迎法庫茲上將（General Mashikilisana Fakudze，另譯：法古德）一行。

隨後，顧立雄代表中華民國政府頒贈法庫茲「二等寶鼎勳章」，法庫茲亦代表史瓦帝尼王國國防軍統帥國王恩史瓦帝三世（King Mswati III），頒贈顧立雄史國最高「特等卓越榮譽勳章」，場面莊嚴隆重。

顧立雄致詞時表示，法庫茲自2022年5月就任以來，為維護史瓦帝尼王國的國家安全及社會安定不遺餘力，並且致力於促進中華民國與史瓦帝尼王國的軍事合作，並對獲頒史國「特等卓越榮譽勳章」表達最誠摯的謝意，強調這是雙方堅定軍誼的象徵，相信未來在法庫茲的支持下，兩國國防合作將更臻緊密。

法庫茲致詞時指出，兩國親密關係已從政治、經濟合作發展至軍事協助階段，特別感謝國軍長期協助史國王家近衛室、樂儀隊訓練，並提供諸多軍事課程強化史軍幹部學能，對達成戰備整備目標貢獻良多，史國國防軍堅信未來兩軍將在更多領域相互合作，持續鞏固並提升雙邊夥伴關係。

顧立雄 史瓦帝尼 國防部長

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