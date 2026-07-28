AIT公開台美海巡艦同框照 學者：安全合作制度化推進

美國在台協會今天公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行照片。學者陳文甲分析，該動作象徵台海安全由傳統軍事嚇阻，擴展為跨部門、多層次的聯合防護體系，彰顯台美安全合作正朝制度化、常態化方向穩步推進。

美國在台協會（AIT）今天在官方臉書發文，罕見公開台灣與美國主力海巡艦艇在海上編隊航行的照片，分別為海巡署4000噸級巡防救難艦台北艦（CG5005）以及美國海岸巡防隊傳奇級巡邏艦米吉特號（USCGC Midgett, WMSL-757）。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，中國近期大幅擴張海警在台灣東部水域活動，影響自由航行，AIT此時首次以官方立場發布台美海巡照片，就是針對性的一種嚇阻，具有重大戰略意義，也有明確的戰略訊號。

蘇紫雲表示，美國海岸巡防隊目前將重心放在第一島鏈，美國將派出6艘海岸防衛隊艦艇前往西太平洋，目的之一是協助菲律賓對抗中國海上灰色地帶威脅，美方此時公布台美海巡同框照片也是一種「嚇阻戰略藝術」。

國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲表示，AIT主動發布台美海巡艦艇同框影像，其戰略意涵已超越一般交流，凸顯台海安全架構強化非軍事性質的海上協作，與準軍事協同深化發展。

陳文甲說明，這種合作模式具有高度彈性，可在不觸及正式軍事同盟敏感紅線下，進行「情報交換、海域巡護與聯合應處」，對應中國以海警、民兵船推進的低強度持續施壓戰術，形成有效反制。

陳文甲談及，從準軍事整合觀察，台北艦具備平戰轉換能力，米吉特號擁有完整武裝與電子作戰系統，兩者同框代表海巡力量已逐步準海軍化，一旦情勢升高，雙方可快速銜接至聯合監控、護航乃至有限度協同防衛，提升區域海域的嚇阻與應變能力。

在戰略訊號釋放方面，陳文甲提到，AIT選擇公開影像，具有明確溝通效果，對中共而言，顯示美方介入已從政策宣示走向現場協作；對區域國家而言，強化海巡合作網絡的示範效應；對台灣內部，則提升社會對國安合作的信心。

陳文甲指出，此一動作象徵台海安全由傳統軍事嚇阻，擴展為「跨部門、多層次」的聯合防護體系，彰顯台美安全合作正朝制度化、常態化方向穩步推進。