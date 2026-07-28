AIT披露台美海巡艦編隊航行 管碧玲：美方了解海巡是台海唯一執法機關

美國在台協會（AIT）今在臉書張貼台美海巡艦編隊航行的照片，指美國海岸防衛隊與台灣海巡署正緊密協調多項共同的海事目標。海委會主委管碧玲表示，顯示美方了解台灣海巡是台灣海域唯一執法機關，在台海執法合作唯一對象就是海巡。

海巡署表示，海巡署依照我國與美國簽署的海巡合作備忘錄，持續與美海巡保持緊密的合作，在「海上聯合搜救」、「查緝走私犯罪」、「打擊非法漁業」、「海洋環境保護」及「專業教育訓練」等議題上，持續強化雙方的交流與互動，並朝全方位的合作夥伴邁進。

海巡署指出，近日海巡和美方共同合作，破獲高階晶片走私案，不讓高階晶片成為軍事威權擴張的工具，更顯示台美雙方夥伴關係的緊密，雙方在台海及西太平洋海域的廣泛合作成效卓著，不僅提升印太地區海上的執法與應變能量，也確保台海及印太區域的和平與穩定。

管碧玲表示，這次AIT主動公布影像，顯示美方真實了解台灣海巡是台灣海域唯一執法機關，美海巡在台灣海域執法合作的唯一對象就是台灣海巡。