漢光42號紀念臂章亮相 表彰演習績優後備軍人

國防部今天舉行例行記者會說明國軍漢光42號實兵演習規劃，並公布演習宣傳品。演習紀念臂章規劃將發放給演習績優前10%的召員，肯定後備軍人投入訓練、完成任務，並象徵後備官兵與常備部隊同為守護家園的重要力量。

國防部召開例行記者會，說明國軍漢光42號演習實兵演練暨2026城鎮韌性（防空）演習相關規劃，並在記者會現場公布演習紀念臂章、T-shirt等宣傳品。

國防部政戰局文宣心戰處處長王宜弘少將表示，國防部為了讓社會大眾更關注、支持漢光演習，自漢光40號操演開始，國防部與文化總會合作共同推出漢光紀念商品。今年漢光42號推出臂章、鑰匙圈和T-shirt和軍武明星卡。媒體關注的「乖乖」聯名零食，預計在九三軍人節系列活動推出。

國防部新聞稿指出，漢光42號演習文宣品延續漢光40號以來的「Guardian of Democracy」主題，彰顯國軍勤訓精練、捍衛民主自由的精神。今年臂章圖案以海馬士多管火箭系統、Altius-600M攻擊型無人機及愛國者三型防空系統3項新式武器為主軸，傳達國軍推動軍備革新、積極實現戰力升級的意涵，文字部分以「漢光」兩字為視覺核心，沿用字體與型態，確保品牌識別連貫性與記憶度。

國防部表示，臂章視覺同時延伸至T-shirt設計，透過海軍藍底色、軍事綠印刷與裝備線條，呈現沉著、穩定且具戰術感的整體風格，背面以「漢光」字樣、台灣輪廓與新式裝備圖像構成主視覺，呼應年度演習精神與守護家園意象。

國防部指出，青年日報「青文創」也延伸開發「Cool臂鑰匙圈」與「軍武明星卡」收藏系列，並結合文化總會協助推廣，讓漢光文宣品更貼近青年族群與民眾生活。軍武明星卡以收藏卡形式，呈現M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、F-16V戰機、沱江艦等18項國軍主力裝備，以更親民方式帶領民眾認識國軍現代化建軍成果。

國防部指出，紀念臂章規劃發放給演習績優前10%的召員，約3600餘名，不僅是對召員投入訓練、完成任務的肯定，更象徵後備官兵與常備部隊同為守護家園的重要力量。