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無人機條例綠指不該推倒新護國神山 藍：不接受巨嬰政府情勒

中央社／ 台北28日電
國民黨立委牛煦庭。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委牛煦庭。記者屈彥辰／攝影

民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨接連刪除軍用無人機預算、阻擋無人載具特別條例，更提案暫停民用無人機產業發展計畫，藍白嘴上宣稱支持無人機產業，實際上卻從軍事到民用全面阻擋，根本是假監督、真封殺，意圖推倒台灣下一座護國神山。

國民黨發言人牛煦庭說，民進黨巨嬰心態，不是按照他們的做法就抹紅扣帽，實在可悲。在野版本一樣支持編列預算，國民黨版預算規模還更大，也特別重視相關的條件，如此才能確保產業發展能夠健康有序。反觀民進黨什麼事都是特別預算，用吃快餐的思維治國，是忘了過去綠能揠苗助長的後果了嗎。國民黨會守好在野角色，不接受巨嬰政府的情緒勒索。

對此，民眾黨團總召陳清龍回應，台灣民眾黨團向來支持無人機產業發展，但主張相關採購應回歸公務預算，而非讓特別預算常態化；並認為應建立監理制度，引導產業有序發展、完整供應鏈，若非一味灑錢、卻沒有法規引導，才是真正扼殺無人機產業的長遠發展。

立法院經濟、外交及國防、財政委員會27日聯席審查行政院所提無人載具特別條例等共14版本草案，最後草案雖初審通過，但院會討論前須交由黨團協商。

民進黨今天發布新聞稿，林楚茵指出，行政院提出的國防自主無人載具採購特別條例草案，是依國防部作戰需求，採購濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺艇，以新台幣2100億元特別預算迅速補強戰力，同時厚植國防自主、建立非紅供應鏈。

林楚茵認為，藍白提出的版本，都讓國防部難以依專業建軍需求執行，例如國民黨團將軍事採購與各類無人載具產業發展混為一談，法案缺乏明確採購標的，無法回應實際作戰需求。至於民眾黨團版本，則更連經費規模都沒有提出。

林楚茵質疑，如果依照藍白的版本，將採購的項目、甚至國內要發展的無人載具都納入，整部法案幾乎是沒有一個明確標的，到底意義何在。

林楚茵表示，藍白不但砍掉軍用無人機，國民黨更提案暫停經濟部6年、共442億元的無人載具產業發展統籌型計畫。無人機攸關救災、巡檢及基礎建設，計畫暫停將影響第一線執勤，更將衝擊超過267家供應鏈業者，嚴重打擊台灣產業發展與國際競爭力。

林楚茵呼籲，行政院版創造穩定、長期的採購需求，才能讓業者安心擴充產能，真正落實國防自主。在野黨立委不該為了政治利益推倒台灣新的護國神山，淪為扼殺產業發展的歷史罪人。

無人機 牛煦庭 林楚茵

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