漢光演習城鎮韌性演練北、中網路降速 NCC估1700萬人受影響

搭配國軍漢光42號實兵演習同步進行的「城鎮韌性防空演習」，預計於8月7日、10日、11日、12日、13日分區進行。今年最大特色是10日下午在中部地區，以及13日下午在北部地區進行的韌性演習，將演練手機行動數據降速，預估影響人口約1700萬人，涵蓋率達73%。

通訊傳播委員會（NCC）基礎設施處長梁伯州今天在國防部記者會解釋，過往災害經驗顯示通訊系統可能在重大事件中受阻，例如丹娜絲颱風造成南部大範圍斷訊，花蓮0403地震後也曾動用低軌衛星與行動通訊支援，外離島則曾因海纜中斷影響通訊50天。因此這次經跨部會協商後，參考國外的做法，先從人口密度較高的北部、中部開始演練，希望有效檢驗政府與民間的應變能力，未來也會逐步推展到各縣市。

依據NCC規劃，第一階段降速將於8月10日下午，範圍為中部各縣市（苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市）；第二階段在8月13日下午，針對北部縣市（台北、新北、基隆、桃園、新竹縣市、宜蘭），時間均為下午14時30分至15時。

在演習期間，4G、5G行動網路將被降速，行動電話的基本語音通話與簡訊功能都不會中斷手，但需要高頻寬的服務將受到明顯影響，包括網頁瀏覽、LINE等通訊軟體、社群平台、影音串流、視訊通話，都可能變慢甚至無法使用。不過，固定網路與Wi-Fi不受影響，110、119報案專線，以及ATM櫃員機，仍會正常提供服務。