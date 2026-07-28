漢光演習與今年前兩次操演差別？國防部：會給予臨機變化 沒有劇本

國防部剛於6月與7月舉辦「立即備戰操演」及「聯合防禦操演」，民眾看到大量各式戰車火砲開出營區，在外機動、部署。8月5日即將展開的漢光演習實兵階段，與之有何不同？國防部今天表示，進入漢光實兵階段，演習會給予相關的變化，沒有劇本，取決於幹部對臨機狀況的應處，還有部隊兵火力的調整運作。

國防部今天舉行記者會說明「漢光第42演習」實兵階段，參謀本部作計室聯戰處處長呂文元少將解釋，不久前立即備戰操演與聯合防禦操演，主要是讓所有參演部隊了解作戰環境及作戰計畫，按計畫熟悉戰場環境與所有作戰的行動。進入漢光實兵階段，演習會給予相關的變化，透過統裁部發布特別狀況，沒有劇本，取決於幹部對臨機狀況的應處，還有部隊兵火力的調整運作。

呂文元強調，今年漢光實兵演練的重點，一是演練過程沒有劇本，完全按照統裁部所發布狀況、敵情威脅，磨練部隊以及重要幹部對臨機狀況的應處。二是反封鎖護航，國軍與海巡署的演練，納入濱海打擊與護航作為。三是城鎮韌性演習的演練，這次會完全結合演習所發布的時序，運作全民防衛動員面對戰爭的能量。

對於「反封鎖護航」，呂文元說明，為強化海上交通線安全及重要物資運補韌性，整合海軍與海巡兵力，運用聯合情監偵、指揮管制及協同應處機制，執行海上執法、海域巡護、航道安全維護及重要物資護航等任務，確保海上安全；國軍與海巡兵力將對物資接轉等護航作為，在西太平洋做相關演練。