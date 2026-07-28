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民進黨批藍白擋軍用、再砍民用 恐成扼殺無人機產業發展歷史罪人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，藍白先擋軍用、再砍民用無人機，別淪為扼殺產業發展的歷史罪人。圖／聯合報系資料照
民進黨今天表示，藍白先擋軍用、再砍民用無人機，別淪為扼殺產業發展的歷史罪人。圖／聯合報系資料照

民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨立委提案刪除軍用無人機部分預算，也提案暫停民用無人機產業發展計畫，藍白嘴上宣稱支持無人機產業，實際上卻從軍事到民用全面阻擋，根本是假監督、真封殺，恐淪為扼殺無人機產業發展的歷史罪人。

林楚茵指出，行政院提出的「國防自主無人載具採購特別條例」，是依國防部作戰需求，採購濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺艇，以2100億元特別預算迅速補強戰力，同時厚植國防自主、建立非紅供應鏈。

林楚茵說，藍白提出的版本，都讓國防部難以依專業建軍需求執行，國民黨團將軍事採購與各類無人載具產業發展混為一談，法案缺乏明確採購標的，無法回應實際作戰需求；而民眾黨版本，則更連經費規模都沒有提出。如果依照藍白的版本，將採購的項目、甚至國內要發展的無人載具都納入，整部法案幾乎是沒有一個明確標的，到底意義何在？

林楚茵表示，藍白不但砍掉軍用無人機，國民黨更提案暫停經濟部6年、共442億元的「無人載具產業發展統籌型計畫」，無人機攸關救災、巡檢及基礎建設，計畫暫停將影響第一線執勤，更將衝擊超過267家供應鏈業者，嚴重打擊台灣產業發展與國際競爭力。

林楚茵指出，行政院版創造穩定、長期的採購需求，才能讓業者安心擴充產能，真正落實國防自主，在野黨立委不該為了政治利益推倒台灣新的護國神山，淪為扼殺產業發展的歷史罪人。

無人機 民進黨 林楚茵

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