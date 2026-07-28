漢光42號演習強化反封鎖 西太平洋演練物資接轉、護航

國軍「漢光42號」實兵演習將於8月5日至14日進行，演練項目包含反封鎖護航。國防部今天指出，為強化海上交通線安全及重要物資運補韌性，國軍與海巡兵力將在西太平洋海域，演練物資接轉與護航等任務。

國防部上午召開例行記者會，主題為國軍「漢光42號」演習實兵演練暨2026城鎮韌性（防空）演習。

針對漢光42號實兵演練與國軍在6、7月分別進行的「立即備戰操演」及「聯合防禦操演」的差異，參謀本部作計室聯合作戰處處長呂文元少將解釋，立即備戰操演與聯合防禦操演，主要是讓所有參演部隊了解作戰環境及作戰計畫，按計畫熟悉戰場環境與所有作戰的行動。

他說，進入漢光實兵階段，各級部隊了解和熟悉作戰計畫後，演習會給予相關的變化，透過統裁部發布特別狀況，沒有劇本，所有的磨練都是取決於幹部對臨機狀況的應處及處置，還有部隊兵火力的調整運作。

對於今年漢光實兵重點演練方向，呂文元強調3點，第1是演練過程沒有劇本，完全按照統裁部所發布狀況、敵情威脅，磨練部隊以及重要幹部對臨機狀況的應處。第2是反封鎖護航，國軍與海巡署的演練作業，納入濱海打擊與護航作為。第3是城鎮韌性演習的演練，這次會完全結合演習所發布的時序，運作全民防衛動員面對戰爭的能量。

針對「反封鎖護航」列為訓練要項，呂文元進一步說明，為強化海上交通線安全及重要物資運補韌性，整合海軍與海巡兵力，運用聯合情監偵、指揮管制及協同應處機制，執行海上執法、海域巡護、航道安全維護及重要物資護航等任務，確保海上安全；國軍與海巡兵力將對物資接轉等護航作為，在西太平洋做相關演練。

為確保動員部隊可遂行責任地境及支援作戰任務，今年「漢光42號」演習實兵演練結合同心36號演習，排定由2個旅級單位執行全旅動員。

呂文元回覆中央社記者詢問表示，2個全旅動員單位分別是北部的台北市後備旅、南部的陸軍步兵137旅。國防部全動署動員管理處副處長夏振國上校表示，2個旅動員約5000名後備軍人。