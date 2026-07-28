國防部：漢光42號演習結合動員演習 將動員逾5000名後備軍人

漢光42號演習實兵階段將於8月5日至14日執行，國防部今天舉行記者會說明。今年漢光結合同心36號動員演習，將對兩個旅級單位實施全旅編實動員，包括台北後備旅與駐地台南的137步兵旅，動員後備軍人總人數超過5000人。檢視於規定時限內完成動員召集、戰力恢復等能力。

參謀本部作計室聯合作戰處處長呂文元少將指出，漢光42號演習採全年度連貫演訓方式實施，延續先前「電腦輔助指揮所演習」、「立即備戰操演」及「聯合防禦操演」，排定8月5至14日執行實兵演習，採連續狀況模式，磨練部隊於實戰環境下之應處能力。

演習科目細分為演習階段及關鍵行動為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰階段。訓練要項聚焦於精進「多域拒止、韌性防衛」作戰能力，擬定9項訓練要項，分別為臨機狀況處置與指揮應變、全旅動員與戰力恢復效能、動員生產轉換暨疏遷、反封鎖護航、重要設施反資敵作為、兵力跨區機動部署、機動後勤持續支援、建構戰場醫療能量、全社會防衛韌性。

至於民防方面的「2026城鎮韌性防空演習」，今年將全台368的鄉鎮市區，都擴大到重點範圍之內。至於一般民眾在演習期間的行動限制，全動署人力動員處處長何陽徵解釋，除了北部、中部縣市將演練行動網路降速科目，其他限制與往年一樣。