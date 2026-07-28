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國防部：漢光42號演習結合動員演習 將動員逾5000名後備軍人

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
參謀本部作計室聯合作戰處處長呂文元少將說明漢光42號演習科目。記者程嘉文／攝影
參謀本部作計室聯合作戰處處長呂文元少將說明漢光42號演習科目。記者程嘉文／攝影

漢光42號演習實兵階段將於8月5日至14日執行，國防部今天舉行記者會說明。今年漢光結合同心36號動員演習，將對兩個旅級單位實施全旅編實動員，包括台北後備旅與駐地台南的137步兵旅，動員後備軍人總人數超過5000人。檢視於規定時限內完成動員召集、戰力恢復等能力。

參謀本部作計室聯合作戰處處長呂文元少將指出，漢光42號演習採全年度連貫演訓方式實施，延續先前「電腦輔助指揮所演習」、「立即備戰操演」及「聯合防禦操演」，排定8月5至14日執行實兵演習，採連續狀況模式，磨練部隊於實戰環境下之應處能力。

演習科目細分為演習階段及關鍵行動為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰階段。訓練要項聚焦於精進「多域拒止、韌性防衛」作戰能力，擬定9項訓練要項，分別為臨機狀況處置與指揮應變、全旅動員與戰力恢復效能、動員生產轉換暨疏遷、反封鎖護航、重要設施反資敵作為、兵力跨區機動部署、機動後勤持續支援、建構戰場醫療能量、全社會防衛韌性。

至於民防方面的「2026城鎮韌性防空演習」，今年將全台368的鄉鎮市區，都擴大到重點範圍之內。至於一般民眾在演習期間的行動限制，全動署人力動員處處長何陽徵解釋，除了北部、中部縣市將演練行動網路降速科目，其他限制與往年一樣。

漢光 國防部 演習

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漢光實兵演習將登場 賴總統勉官兵藉臨機狀況發現問題求做得更好

漢光實兵演習將於下月登場，賴清德總統透過勗勉影片指出，判斷、配合與互信正是今年漢光演習要檢驗的能力；演習加入臨機狀況，讓部隊有機會在平時發現問題；發現問題也沒關係，就如實反映、逐項修正，讓下次的演練做得更好。

防長：不會配合總統視導實彈演習

即將舉行的國軍漢光四十二號演習，據傳將安排賴清德總統視導其中兩場大型操演，並考慮恢復實彈科目。國防部長顧立雄昨天在立院稱，相關說法並非事實，總統的視導行程不會影響到部隊的正常演訓。國防部也表示，將在今天例行記者會說明漢光四十二號演習。

無人機條例朝野毫無共識 全數條文送協商

立法院經濟、外交及國防、財政委員會昨天聯席審查無人載具相關條例草案，朝野共提出十四個落差極大的版本。國防部長顧立雄批評國民黨團版本，國民黨團則強調，必須建構本土完整供應鏈，民進黨政府才是短視買辦思維。經過近八小時冗長討論，雖然形式上完成初審，出了委員會，但每個條文都沒有共識，全部保留送院會協商。

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