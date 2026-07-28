國軍漢光42號實兵演習8/5展開 2旅級單位全旅動員

國軍「漢光42號」實兵演習將於8月5日至14日執行，國防部今天表示，為確保動員部隊可遂行責任地境及支援作戰任務，今年演習結合同心36號演習，排定由2個旅級單位執行全旅動員，檢視於規定時限內完成動員召集、戰力恢復等能力。

國防部上午召開例行記者會，主題為國軍「漢光42號」演習實兵演練暨2026城鎮韌性（防空）演習。

參謀本部作計室聯合作戰處處長呂文元少將指出，國軍「漢光42號」演習採全年度連貫演訓方式實施，延續「電腦輔助指揮所演習」、「立即備戰操演」及「聯合防禦操演」，排定8月5至14日執行「漢光42號」實兵演習，採連續狀況模式，磨練部隊於實戰環境下之應處能力。演習階段及關鍵行動為備戰部署、戰力防護及保存、聯合反登陸、縱深防禦及持久作戰階段。

至於訓練要項，呂文元說明，依據聯合作戰訓練目標，結合參謀總長聯合關鍵行動及民國115年聯合作戰計畫，聚焦精進「多域拒止、韌性防衛」作戰能力，擬定9項訓練要項，分別為臨機狀況處置與指揮應變、全旅動員與戰力恢復效能、動員生產轉換暨疏遷、反封鎖護航、重要設施反資敵作為、兵力跨區機動部署、機動後勤持續支援、建構戰場醫療能量、全社會防衛韌性。

針對全旅動員與戰力恢復效能，呂文元說明，為確保動員部隊可遂行責任地境及支援作戰任務，結合今年同心36號演習，排定由2個旅級單位執行全旅動員，檢視於規定時限內完成動員召集、部隊編組、臨戰訓練及戰力恢復等能力。

至於全社會防衛韌性，呂文元表示，為完備軍民整合運作機制，結合演習期程，分別於8月7 日高雄市與屏東縣、8月13日新北市與宜蘭縣等4個縣市，執行2026城鎮韌性演習，檢視作戰區與縣市聯合應變中心（LJEOC）情報傳遞、通聯指管及狀況處置具體效能。

呂文元說，國軍將持續依敵情威脅及防衛作戰需求，落實以任務導向的實戰化演訓，檢視建軍備戰成果，精進聯合作戰能力、提升防衛作戰韌性及高戰備戰力，以堅實戰力嚇阻敵軍進犯，用行動守護國家安全與維持區域和平穩定。