漢光演習將展開 總統勗勉國軍精進訓練維持台海和平

漢光42號實兵演習8月5日登場。總統賴清德今天說，現在國家安全戰略的首要目標，就是維持台海和平穩定的現狀，國軍無論是面對灰色地帶襲擾或是備戰訓練，各單位都必須共享資訊、彼此支援，預祝演習圓滿成功。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統日前前往高雄出席「海軍丹江軍艦成軍典禮」，並於丹江軍艦上錄製「國軍精神戰力專案教育」勗勉影片，祝福丹江軍艦航行平安、任務順利，也預祝漢光42號演習圓滿成功，節目於今天上午播出。

賴總統談到，丹江軍艦正式成軍，感謝所有參與測試和訓練的官兵。從接手這艘新艦開始，大家要熟悉新的武器裝備，也要在一次又一次的訓練中培養默契，才能讓這艘軍艦充分發揮戰力。

賴總統指出，漢光42號實兵演習即將展開，演習會透過更貼近實際狀況的情境，檢驗各部隊的應變和協同能力，今年也會增加更多臨機狀況，讓部隊在壓力下檢驗平時的準備是否扎實，發現問題就立即改進。

賴總統說，國軍無論是面對灰色地帶襲擾、或是備戰訓練，各單位都必須共享資訊、彼此支援。丹江軍艦執行任務時，也要和其他艦艇、空中和岸上單位相互配合。各單位能否掌握一致的資訊、在需要時相互支援，也是漢光演習要反覆驗證的能力。

針對演習期間面對複雜的資訊環境，真假難辨的訊息可能影響判斷和部隊互信，官兵則分享查證和應對方式。賴總統回應表示，認知作戰經常利用錯假訊息和不確定感製造猜疑，影響官兵對指揮體系和同袍的信任。請大家依照正式管道確認資訊、嚴守保密，並且彼此保持信任，就能讓敵方滲透分化的企圖失去作用。

另外，賴總統也請艦長分享對丹江軍艦未來任務的期許，並表示這2年多來，政府積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、提升經濟韌性、深化與民主夥伴的合作，堅定地維持台海和平穩定現狀。

賴總統強調，政府會繼續推動全社會防衛韌性，凝聚全民的力量，來提升國家因應複合式風險及威脅的應變能力，確保醫療、交通、能源、通訊等系統維持運作，也讓部隊能夠獲得穩定的支援。

賴總統最後表示，現在國家安全戰略的首要目標，就是維持台海和平穩定的現狀。過往從古寧頭戰役、八二三砲戰等戰役，都展現出國軍的力量。現在政府發展無人機系統，是國防自主非常重要的一項，就如同丹江軍艦展現的國艦國造目標。

另外，賴總統為艦上雷雕紀念木牌簽名紀念，也致贈官兵今年國防部針對漢光42號演習所設計的臂章，以盾牌象徵守護國土的決心，以及最新的無人機圖樣展現國軍持續精進的堅實戰力，並預祝漢光42號演習實兵操演成功。