漢光實兵演習將登場 賴總統勉官兵藉臨機狀況發現問題求做得更好

漢光實兵演習將於下月登場，賴清德總統透過勗勉影片指出，判斷、配合與互信正是今年漢光演習要檢驗的能力；演習加入臨機狀況，讓部隊有機會在平時發現問題；發現問題也沒關係，就如實反映、逐項修正，讓下次的演練做得更好。

賴清德總統上周五前往高雄出席海軍丹江軍艦成軍典禮，並錄製勗勉影片。賴總統表示，成軍就是責任的開始。期許大家延續這段時間建立的默契，持續精進訓練，在未來每一次出勤中都能相互配合，順利完成任務。

賴總統說，國軍無論是面對灰色地帶襲擾、或是備戰訓練，各單位都必須共享資訊、彼此支援。丹江軍艦執行任務時，也要和其他艦艇、空中和岸上單位相互配合；各單位能否掌握一致的資訊、在需要時相互支援，也是漢光演習要反覆驗證的能力。

針對認知作戰，賴總統表示，認知作戰經常利用錯假訊息和不確定感製造猜疑，影響官兵對指揮體系和同袍的信任；請大家依照正式管道確認資訊、嚴守保密，並且彼此保持信任，就能讓敵方滲透分化的企圖失去作用。

賴總統提到，這兩年多來，政府積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量、提升經濟韌性、深化與民主夥伴的合作，堅定地維持台海和平穩定現狀；政府也會繼續推動全社會防衛韌性，凝聚全民的力量，來提升國家因應複合式風險及威脅的應變能力，確保醫療、交通、能源、通訊等系統維持運作，也讓部隊能夠獲得穩定的支援。