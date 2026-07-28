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無人機條例朝野毫無共識 全數條文送協商

聯合報／ 記者程嘉文唐筱恬／台北報導
朝野共提十四個版本無人載具條例草案，昨天完成初審，但全數條文保留送交院會，須經黨團協商。會議主席宣布散會後，朝野立委各自舉牌宣示立場。記者程嘉文／攝影
朝野共提十四個版本無人載具條例草案，昨天完成初審，但全數條文保留送交院會，須經黨團協商。會議主席宣布散會後，朝野立委各自舉牌宣示立場。記者程嘉文／攝影

立法院經濟、外交及國防、財政委員會昨天聯席審查無人載具相關條例草案，朝野共提出十四個落差極大的版本。國防部長顧立雄批評國民黨團版本，國民黨團則強調，必須建構本土完整供應鏈，民進黨政府才是短視買辦思維。經過近八小時冗長討論，雖然形式上完成初審，出了委員會，但每個條文都沒有共識，全部保留送院會協商。

昨初審的朝野版本中，行政院「國防自主無人載具採購特別條例草案」，要求編列二千一百億元特別預算，採購濱海監偵無人機、濱海攻擊無人機、自殺無人艇等三項裝備。國民黨團「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」則主張，未來六年各以年度預算編列四百億元，共計二千四百億元，用於無人載具採購、量產、維修、人才培育、場域建置、產業發展等事項。民眾黨團「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」也主張回歸年度預算，未明訂投資額度。

民進黨立委鍾佳濱宣稱，國民黨團總召傅崐萁上周五已向美國在台協會（ＡＩＴ）承諾，昨天會將條例草案送出委員會，經過協商期，八月廿八日院會便可表決三讀。鍾佳濱為此向民眾黨籍召委洪毓祥喊話「成了傅崐萁的棋子」；洪毓祥則反駁，自己沒受人控制，也不需靠美國。

昨天討論一開始，朝野對條例名稱就相持不下；後續包括主管機關是國防部或經濟部、要用特別預算或年度預算，彼此各說各話。

顧立雄說，特別預算與產業發展沒有絕對衝突，但國民黨將其混在一起，沒法確認對國軍作戰需求與未來發展的意義；且應由國防部基於作戰需求，就各種無人載具提出不同金額、項目編列，國民黨團提案沒有特定項目，卻要中央政府依年度預算每年編列四百億元，他完全無法理解、同意這樣的立法方式。

民進黨立委李坤城要求在野黨表態，買不買國防部要的三項無人載具？民進黨立委林楚茵說，把國防採購與產業發展兩個目標分開，才可能有進度。國民黨立委賴士葆強調，贊成發展無人機，但反對特別預算。國民黨立委謝衣鳯則說，若有歧異就保留，讓案子送出委員會。

國民黨團並聲明，匡列六年二四○○億元預算，是建構本土完整供應鏈；反觀，民進黨政府六年僅編四四二億元，完全是零碎買裝備的短視作為，民進黨若真重視國防安全與產業發展，就別再杯葛立法。

昨天下午近五時，洪毓祥宣布，提案版本併案審查完竣，所有條文均保留，院會討論前須交黨團協商。會後朝野立委紛紛舉牌宣示立場，藍白立委強調「捍衛國防，無人機產業自主」，綠營立委則主張「不要空包彈，不要假支票」。

此外，審計部日前發布一一四會計年度總決算審核報告，其中指出國防部多項缺失。包括ＡＴ─３教練機即將退役，仍編列大量維保經費，以及遙控無人機防禦系統未涵蓋中國大陸最新推出的頻段，也未能有效反制光纖、ＡＩ等新興導引系統。國防部表示，ＡＴ─３今年下半才逐漸除役，無人機反制系統五年前建置時，尚無審計部所說新科技，未來會透過系統更新等方式改善。

無人機 國防部長 顧立雄 傅崐萁

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