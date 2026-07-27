審無人機特別條例 立法目的、主管機關難定

無人載具採購應由經濟部還是國防部負責喬不攏！立法院經濟委員會27日討論《無人載具特別條例》相關修法，綠委鍾佳濱在立法目的與主管機關上，盼用藍委賴士葆版本，爭取跨黨派支持，即主管機關是經濟部與國防部，但藍白與經濟部、國防部仍各有堅持，因此相關條文無共識保留。

綠委爭取法案共識

立法院經濟委員會27日審查行政院函請審議《國防自主無人載具採購特別條例草案》等案。但在第一條的立法目的就無法達成共識，尤其是在供應鏈管理上，政院寫「非紅供應鏈」、國民黨立委賴士葆要求寫「美國與其他國家」，加上國民黨希望發展「無人載具」，但政院版是明文購買「無人機與無人艇」，因此並無共識。

民進黨立委鍾佳濱提議，賴士葆版本對於無人載具的範圍較廣泛，且非紅供應鏈在法律上沒有那麼明確的定義：越南、柬埔寨算「非紅供應鏈」嗎？賴士葆寫的「美國與其他國家」不錯，但可加入「同盟」，變成「美國與其他同盟國家」，就可以兼顧「非紅供應鏈」。但國防部長顧立雄仍表示，希望單純以特別條例購買特定無人機艇，否則未來採購標的會很模糊，因此本條無法達成共識。

產業發展經濟部主管？

針對主管機關的部分，行政院版本僅有國防部，藍白的主管機關是「經濟部」，但涉及國防採購、關鍵技術進口等面向則是國防部負責；賴士葆的提案則是「國防部」，但技術移轉與工業合作則由國防部會同經濟部辦理；綠委大多也是由國防部主管，但民進黨立委王定宇則是「經濟部」，涉及國防採購才是「國防部」。

「互相退讓才會產生有共識的版本！」鍾佳濱指出，希望可以參考賴士葆的版本，主管機關是國防部，涉及技術移轉、工業合作與產業升級則由國防部與經濟部會同辦理，還有國科會等部會協同推動，但賴版本後續的「中科院」等可以刪除。但民眾黨立委、召委洪毓祥仍堅持己見，認為涉及無人機「產業發展」，主管機關應為「經濟部」。

無法代定採購機型

對此，經濟部次長何晉滄回應，此次行政院的《國防自主無人載具採購特別條例草案》是因為國防需求進行無人載具採購，若將經濟部列為主管機關，他們無法替國防部決定採購的機型；顧立雄也說，國防部是編列特別預算者，採購特定項目，有關廠商創新與國外合作不在範圍內，因此希望堅持院版。

在國民黨、民眾黨也堅持各自的版本下，洪毓祥也只能宣布保留，相關條文的協商未達成共識。

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