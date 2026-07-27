快訊

祖父贈與設條件…孫女沒改姓 法官判返還一半房產

蔣萬安喊「倒閣」：讓卓榮泰為毒油負政治責任

聽新聞
0:00 / 0:00

審計部點名無人機防禦系統缺對岸最新頻段 國防部：透過系統更新改善

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄（右）與兼任發言人的政務辦公室主任孫立方（左）。記者黃義書／攝影
國防部長顧立雄（右）與兼任發言人的政務辦公室主任孫立方（左）。記者黃義書／攝影

審計部發布114年度總決算審核報告，國防部「遙控無人機防禦系統」被點名並未涵蓋中國大陸最新推出的頻段，也未能有效反制光纖、AI等新興導引系統。國防部今天表示，國軍建置無人機反制系統時，共軍尚無審計部所說的新科技，未來會透過系統更新等方式改善。

審計部報告提到，由中科院主導建置的「遙控無人機防禦系統」未涵蓋中國大陸最新推出的5.1GHz頻段，也未能有效反制光纖、AI等新興制導系統。國防部發言人孫立方說，中科院的「無人機防禦系統」建置於2021年，主要針對1.2、1.4、2.4及5.8GHz等4個頻段中的一、二類商用無人機，大陸新式的5.1頻段無人機是在2023年提出，目前在台灣也非合法使用頻段，但中科院後續會透過系統更新的方式，納入該頻段的偵蒐、反制手段。至光纖導控或AI自主導航無人機，的確是較新的發展，後續國防部將持續檢討，研製、籌獲後續的反制系統。

報告也質疑，該防禦系統並未納入北斗衛星的部分頻段，恐怕影響防禦成效。孫立方則說明，相關內容指涉的是北斗衛星的S頻段，但這並非無人機的主要使用頻段，而且S頻段也是4G、5G手機通訊的重要頻段，依NCC的規定不可以供作一般無人機來運用，因此未納入反制系統內。

審計部報告也指出，空軍規畫逐步以勇鷹高教機取代AT-3教練機，114年度AT-3的飛訓時數，已較112及113年度減少三成以上，但空軍與漢翔公司簽訂的後勤維保金額仍高達新台幣37.8億元，並未減低。國防部長顧立雄說，審計部指的是去年的狀況，AT-3是到今年7月後才逐漸除役，後續的相關費用會降低。

無人機 國防部 共軍

延伸閱讀

無人機入侵國軍營區、機場不到1年破千餘架次 抓不到操作者

我最強防空武器拉警報 基隆級艦標二飛彈關鍵零組件無庫存

審計部：學生染毒續增 校園宣導成效待加強

聯合防禦操演 驗證直屬參謀本部戰略預備隊應變能量

相關新聞

審計部點名無人機防禦系統缺對岸最新頻段 國防部：透過系統更新改善

審計部發布114年度總決算審核報告，國防部「遙控無人機防禦系統」被點名並未涵蓋中國大陸最新推出的頻段，也未能有效反制光纖、AI等新興導引系統。國防部今天表示，國軍建置無人機反制系統時，共軍尚無審計部所說的新科技，未來會透過系統更新等方式改善。

國民黨團籲速審無人載具條例 鍾佳濱控傅崐萁挾持立院

立法院經濟、外交國防、財政委員會舉行聯席會，審查無人載具條例草案，政院與朝野立委總共提出14個版本。民進黨立委鍾佳濱宣稱，聽聞國民黨團總召傅崐萁向美國在台協會（AIT）打包票，今天就會初審完成送出委員會，質疑立法院現在已變成傅崐萁的橡皮圖章。

立院初審無人機條例 國民黨團喊話：今天送出委員會

立法院經濟、國防、財政聯席委員會今天審查無人機相關草案，國民黨立法院黨團上午發出新聞稿表示，藍白力推「新護國神山」，呼籲民進黨別為政治算計進行技術性阻擋，希望2400億元預算無人機條例今天送出委員會。

影／總統將視導漢光演習挨批作秀 顧立雄：不影響演訓真正意義

國防部長顧立雄上午出席立法院經濟委員會審查行政院函請審議「國防自主無人載具採購特別條例草案」案，同時國民黨則提出黨版「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，及民眾黨提出的「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」等共計14案。

顧立雄：漢光演習不會配合總統視導安排實彈操演

國軍漢光42號演習即將舉行，據傳賴總統將視導其中兩場大型操演，軍方並考慮恢復實彈科目，使得視導變成違反演習原意的「勞」軍。國防部長顧立雄今天在立院表示，相關說法並非事實，總統的視導行程不會影響到部隊的正常演訓。

國軍中樞防務成共諜重災區 北部空海防鐵三角塌陷中？

國軍演訓及兵力部署持續強化中樞防務，共軍則以金錢收買猛攻內外圍的國軍中樞部隊，除最近賴總統的憲兵211營成「重災區」外，北台最機敏的空軍富貴角雷達站、海軍三芝雷達站、空軍嵩山雷達站「鐵三角」，其中一角已遭攻破。軍方已在雷達站嚴格過濾，摒除部隊內再有財務問題人員，死守情報防線，避免再遭滲透。 針對憲兵202指揮部所屬211營的共諜案，監委浦忠成、蔡崇義調查還發現，3名憲兵先後扮共諜情蒐，竟然還代代交接，兩年內沒人發現，恐利於中共情報單位精準掌握總統府周邊兵力配置、換哨時間、撤離路線、緊急應變程序等，有利中共特工滲透執行「斬首行動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。