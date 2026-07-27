審計部點名無人機防禦系統缺對岸最新頻段 國防部：透過系統更新改善

審計部發布114年度總決算審核報告，國防部「遙控無人機防禦系統」被點名並未涵蓋中國大陸最新推出的頻段，也未能有效反制光纖、AI等新興導引系統。國防部今天表示，國軍建置無人機反制系統時，共軍尚無審計部所說的新科技，未來會透過系統更新等方式改善。

審計部報告提到，由中科院主導建置的「遙控無人機防禦系統」未涵蓋中國大陸最新推出的5.1GHz頻段，也未能有效反制光纖、AI等新興制導系統。國防部發言人孫立方說，中科院的「無人機防禦系統」建置於2021年，主要針對1.2、1.4、2.4及5.8GHz等4個頻段中的一、二類商用無人機，大陸新式的5.1頻段無人機是在2023年提出，目前在台灣也非合法使用頻段，但中科院後續會透過系統更新的方式，納入該頻段的偵蒐、反制手段。至光纖導控或AI自主導航無人機，的確是較新的發展，後續國防部將持續檢討，研製、籌獲後續的反制系統。

報告也質疑，該防禦系統並未納入北斗衛星的部分頻段，恐怕影響防禦成效。孫立方則說明，相關內容指涉的是北斗衛星的S頻段，但這並非無人機的主要使用頻段，而且S頻段也是4G、5G手機通訊的重要頻段，依NCC的規定不可以供作一般無人機來運用，因此未納入反制系統內。

審計部報告也指出，空軍規畫逐步以勇鷹高教機取代AT-3教練機，114年度AT-3的飛訓時數，已較112及113年度減少三成以上，但空軍與漢翔公司簽訂的後勤維保金額仍高達新台幣37.8億元，並未減低。國防部長顧立雄說，審計部指的是去年的狀況，AT-3是到今年7月後才逐漸除役，後續的相關費用會降低。