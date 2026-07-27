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立院初審無人機條例 國民黨團喊話：今天送出委員會

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院提出2100億元台幣、採特別預算編列的政院版「國防自主無人載具採購特別條例」後，藍白也提各自版本，均主張採年度預算編列，國民黨版分6年編列，一年約400億元，總計2400億元。（記者曾吉松／攝影）
行政院提出2100億元台幣、採特別預算編列的政院版「國防自主無人載具採購特別條例」後，藍白也提各自版本，均主張採年度預算編列，國民黨版分6年編列，一年約400億元，總計2400億元。（記者曾吉松／攝影）

立法院經濟、國防、財政聯席委員會今天審查無人機相關草案，國民黨立法院黨團上午發出新聞稿表示，藍白力推「新護國神山」，呼籲民進黨別為政治算計進行技術性阻擋，希望2400億元預算無人機條例今天送出委員會。

立法院經濟、國防、財政三委員會聯席審查無人機條例相關草案，朝野多達14個版本。

國民黨團強調，無人機是現代不對稱作戰的核心，國民黨團提案匡列2400億元預算，是為了真正「建構本土完整供應鏈」。反觀民進黨政府，6年僅編列442億元，平均一年不到74億，這完全是「零碎買裝備」短視的買辦思維，根本無力支撐國防自主的戰略高度。

國民黨團指出，要將無人機打造為台灣下一座「護國神山」，不能只靠大內宣與口號，必須具備法制基礎與規模經濟，這2400億元絕非空白支票，而是與時間賽跑的戰略投資。國民黨團法案將預算採「分年編列、滾動考核」，確保資金長期、穩定地投入研發與量產，協助國內廠商建立供應鏈自主能力、捍衛國防自主需求。

國民黨團表示，專法建立嚴格的防弊與審計機制，徹底杜絕過去特定專案中「空殼公司分杯羹」、「小吃店接大單」、「賣馬桶搶火藥標案」的採購亂象，確保納稅人的每一塊錢都化為實質國防戰力。

國民黨團呼籲，若民進黨真心重視國防安全與產業發展，請在今天委員會聯席審查中展現具體誠意不杯葛，盡速完成立法程序。朝野共同建立制度，促成條例早日二、三讀。只有穩定的法源與充足的活水，台灣的無人機產業才能真正具備國際競爭力，建構可長可久產業發展與國防自主的雙引擎。

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