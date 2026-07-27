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影／總統將視導漢光演習挨批作秀 顧立雄：不影響演訓真正意義

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國防部長顧立雄表示，賴清德總統視導漢光演習實兵科目的行程，絕對不會影響漢光演訓真正的意義，也不會影響到部隊正常的演訓。記者黃義書／攝影
國防部長顧立雄表示，賴清德總統視導漢光演習實兵科目的行程，絕對不會影響漢光演訓真正的意義，也不會影響到部隊正常的演訓。記者黃義書／攝影

國防部長顧立雄上午出席立法院經濟委員會審查行政院函請審議「國防自主無人載具採購特別條例草案」案，同時國民黨則提出黨版「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，及民眾黨提出的「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」等共計14案。

針對賴清德總統將視導漢光演習實兵科目，遭挨批作秀轉移食油焦點。顧立雄表示總統視導行程，絕對不會影響漢光演訓真正的意義，也不會影響到部隊正常的演訓。澄清並沒有計畫要在本島實施實彈演習，總統的行程還在調整，但也不會特地為總統的視導而做任何實彈演習的科目。顧立雄說明總統身為三軍統帥，本來就要對部隊的各項演訓、準備情形要有所了解，並且會慰勞官兵，演訓的課程，或者是驗證的項目，都不會因為總統的視導行程而受到任何的影響。

漢光演習 顧立雄 國防部長

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