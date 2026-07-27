顧立雄：漢光演習不會配合總統視導安排實彈操演

國軍漢光42號演習即將舉行，據傳賴總統將視導其中兩場大型操演，軍方並考慮恢復實彈科目，使得視導變成違反演習原意的「勞」軍。國防部長顧立雄今天在立院表示，相關說法並非事實，總統的視導行程不會影響到部隊的正常演訓。

顧立雄說，總統視導漢光演習的任何行程，絕對不會影響演訓的真正意義，就是透過實戰化訓練，貼近實戰化環境，來強化聯合作戰能力。今天媒體報導的相關內容並非事實，總統視導行程還在進行調整，但國防部沒有計畫要在本島要實施實彈演習，也不會特地為總統視導做實彈演習課目。

他表示，總統身為三軍統帥，本來就要對部隊各項演訓準備情形有所了解，並且對官兵給予慰勞。不管怎麼樣，演訓的課程，或是要驗證的項目，都不會因為總統的視導行程，受到任何影響。