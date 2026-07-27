冷眼集／演習「勞」軍 總統累死三軍

軍隊在承平時期必須持續演習以保證戰力，然而，演習要顧及人命財產的安全，不能如同真正戰時任意開火。因此部隊的訓練，必須將不同層級科目拆分，重點各自不同：官兵槍砲打得準不準，由平時各部隊自行訓練；至於漢光這種大規模聯合演習，參與的單位橫跨各軍種、戰區，重點不是裝備操作技巧，而是確保彼此能夠協調與配合，有效執行任務。

換言之，漢光演習出現「火力展示」，原本就是突兀的插入。實彈射擊絕非不重要，但應該分散在年度其他位階較低的操演。另一方面，總統親臨視導，維安與相關行政準備必然大增，在鏡頭前，演習就成了展現完美的「校閱」，與「揪錯」的原始目標背道而馳。

總統視導軍演，對於演習的原始效果，絕對是負面大於正面，諷刺的是，綜觀四十多年的漢光演習史，可以看到總統出席的場次，一任比一任多。這當然是由於兩岸緊張，社會對國防議題高度關注，甚至是過度敏感，從軍方到政治人物都陷入「作秀給長官看」與「作秀給選民看」的漩渦。

兩年前，國防部長顧立雄面對自己主持的首次漢光演習，就特別強調不再舉行實彈科目，也沒有為了總統視導與媒體邀訪的「大秀」。這當然是值得肯定的政策轉變，然而，去年卻刻意安排「漢光之外」的M1A2戰車實彈秀，顯見理想還是難敵現實。

賴總統關注國防無庸置疑，執政團隊可能也希望能藉由軍演轉移在野的攻擊。但是，三軍統帥最該做的，是讓部隊擁有需要的資源，官兵的生活沒有後顧之憂；頻頻出現在演習現場，只是另類「勞」軍、累死三軍而已。