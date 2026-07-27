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歷任總統視導漢光…李登輝曾縮水降敏 蔡英文、賴清德穿迷彩裝

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

漢光演習於一九八四年由時任參謀總長郝柏村創立，逐步發展成國軍每年最大規模演習。由於外界高度關注，漢光演習規模，往往配合政治情勢增減，無法單純考量三軍聯合作戰訓練，近年甚至成為歷任總統表現「重視國防」的舞台。

近年總統視導漢光演習，儼然成為常態，早年情況大相逕庭：前總統李登輝並非每年蒞臨，也未必安排媒體隨行。前總統陳水扁八年任內，視導漢光演習五次。前總統馬英九上任初期，數度臨時取消視導漢光的行程，被批評不重視國防；第二任期為扭轉形象，軍方多次安排參加漢光的「主秀」。前總統蔡英文賴清德總統時期，不僅每次漢光必出席，甚至換上迷彩野戰服亮相。

一九九○年代，漢光曾是政府因應兩岸局勢的表態工具。一九九五、一九九六年台海危機，區域局勢緊張，原訂一九九五年底舉行的漢光十二號，一直延到次年五月總統大選後，且規模大縮水，僅由各軍種自行舉行；時任國防部長蔣仲苓說，這是為減少疑慮，展現我方推動兩岸和平誠意。

李登輝 漢光演習 陳水扁 馬英九 蔡英文 賴清德

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漢光四十二號演習實兵科目，將於八月五日開始，連續十天九夜。軍方官員透露，本次演習期間，賴清德總統將視導兩場大規模的國土防衛操演，以強調國防與國軍的重要性，並藉此爭取輿論支持，盡速通過被立法院阻擋的相關預算。

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漢光演習於一九八四年由時任參謀總長郝柏村創立，逐步發展成國軍每年最大規模演習。由於外界高度關注，漢光演習規模，往往配合政治情勢增減，無法單純考量三軍聯合作戰訓練，近年甚至成為歷任總統表現「重視國防」的舞台。

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軍隊在承平時期必須持續演習以保證戰力，然而，演習要顧及人命財產的安全，不能如同真正戰時任意開火。因此部隊的訓練，必須將不同層級科目拆分，重點各自不同：官兵槍砲打得準不準，由平時各部隊自行訓練；至於漢光這種大規模聯合演習，參與的單位橫跨各軍種、戰區，重點不是裝備操作技巧，而是確保彼此能夠協調與配合，有效執行任務。

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