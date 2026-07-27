漢光演習安排總統視導實彈 挨批作秀

漢光四十二號演習實兵科目，將於八月五日開始，連續十天九夜。軍方官員透露，本次演習期間，賴清德總統將視導兩場大規模的國土防衛操演，以強調國防與國軍的重要性，並藉此爭取輿論支持，盡速通過被立法院阻擋的相關預算。

不過，賴總統此舉也被質疑，重蹈前幾年漢光必安排火力展演「主秀」的覆轍，反而違背訓練部隊的本意。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，如果漢光演習真又恢復「實彈秀」，就與國防部先前的宣示矛盾，更讓人覺得賴政府意圖轉移焦點，藉著炒作國安議題來規避食安。

民進黨立委林楚茵則指出，漢光是國軍年度最大演習，總統出席視導，有助強調政府對國防安全的重視，在提振民心士氣與維持國軍訓練效果之間，相信總統府與國防部會做最好的安排。

據了解，今年漢光演習科目尚未定案，但軍方已做好排入實彈反登陸射擊的準備，並安排總統視導與媒體採訪。地點以剛試射過海馬士與雷霆二○○○火箭的台中甲南為首選。確實的時、地、科目，仍須配合總統行程。

前些年漢光演習，必有由總統視導的「主秀」，科目通常是反登陸、反空降操演，前者為各式火砲對外海轟擊，後者則圍殲扮演假想敵的傘兵。二○一八年的漢光卅四號演習，當時總統蔡英文還邀請來訪的史瓦帝尼國王一起參加。

二○二四年，當時新上任的國防部長顧立雄利用媒體餐敘機會說明，未來漢光演習仍會邀請總統與媒體，但沒有特別配合來賓的「大」科目；除了金馬澎外島結合例行實彈射擊訓練，本島演練科目實兵不實彈。官員解釋，漢光的重點不是展示火力，而是訓練各單位因應戰場狀況的指管能力；展示性科目受限場地與時間，往往使想定偏離現實，而且必須事先預演，部隊「被剝好幾次皮」，反而耽誤本務。

去年漢光四十一號演習，總統南下左營視導海軍布雷，隔日到八里視導陸軍城鎮作戰，現場也首度曝光增程雄三反艦飛彈。當時外界即質疑，總統行程和國防部公布的演習進度搭不上：例如視導布雷當天，已進入濱海灘岸戰鬥，早就過了布放水雷時機；視導八里時已到陸上縱深防禦階段，卻把反艦飛彈車拉到敵軍已登陸的前線。另外，漢光演習本身雖仍維持不實彈，但總統另外到新竹湖口，視導剛返國的M1A2T戰車實彈射擊。