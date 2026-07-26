中國海警船部署台灣東部水域 紐時：危機時恐阻美國援台

北京上月宣布海警船將在台灣東部水域展開「例行性執法巡邏」後，外界的憂慮進一步升高。這片海域至關重要，因為一旦中國發動攻擊，台灣很可能得仰賴這個區域接收來自美國及其盟友的軍事與經濟援助。

「紐約時報」（The New York Times）報導，隨著中國武裝船隻在台灣周邊擴大巡邏，台灣官員正加緊測試，若北京試圖封鎖台灣，如何維持燃料及其他重要物資的供應不中斷。

台灣約有95%能源仰賴進口化石燃料，一半發電量來自天然氣，而中國近年來多次動用海軍艦艇與軍機演練封鎖台灣。

台灣官員正評估是否透過浮動式天然氣接收站、緊急儲備甚至重啟核電等方式，在危機時維持台灣正常運作。

4名台灣官員表示，政府已舉行演練如何應對圍困情境的桌上兵推，並規劃進行護送及引導船舶改道進港、儲存和分發物資等演習。

●為能源短缺做準備

在中國封鎖下，持續向發電廠供應燃料將是艱鉅任務。台灣目前至少維持11天用量的天然氣儲備，最大儲備量可供應20天。

紐時報導，經濟部能源署副署長陳崇憲受訪時表示，台灣正評估採購浮動式天然氣接收船，以提供額外儲存容量。

民進黨立委陳冠廷指出，若中國試圖封鎖台灣並威脅基礎設施，這類船隻將讓台灣擁有「更多接收與調度天然氣的彈性」。

然而，尋找更安全的天然氣接收地點仍是重大挑戰。

台灣現行3座液化天然氣接收站均位於西部，在危機時期極易遭中國攻擊或騷擾；東部則險峻多山，道路狹窄且港口規模較小，缺乏接收天然氣、發電及配電的基礎設施。

陳崇憲說：「東部未必是最佳解決方案，在西部沿海設置浮動式碼頭更可行，距離現有發電廠也較近。」

台灣政府也在考慮是否重啟核電廠，讓核能成為穩定的電力來源之一。

華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation forDefense of Democracies）中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）表示，他們去年曾與台灣高層官員和企業領袖針對中國「能源圍困」情境進行桌上兵棋推演。

辛格頓指出，台灣顯然「迫切需要在危機爆發前，將能源供應來源以及物資運抵台灣的方式進行多元化配置」。

●中國對台灣東部的威脅

在應對入侵威脅的同時，台灣官員也正想辦法因應另一種更隱晦的脅迫形式，即中國船隻警告、限制甚至登檢駛近台灣的貨輪。

中國在台灣東部海域部署船隻，正是官員所謂「灰色地帶」戰術的一環，這類強硬行動尚未達全面戰爭程度。

一艘駐紮台灣東部水域的中國船舶，曾透過無線電要求3艘航經的貨輪提供船員名單等資訊，這正是中國利用其實質存在強化主權聲索的初期跡象。

根據台灣國安事務官員，中國海軍長期在台灣周邊部署約7至8艘軍艦，包括東部海域。

在上月舉行的兵推中，總統賴清德及高階官員模擬了北京要求貨輪需先經中國批准才能駛近台灣、派遣海警人員登檢甚至扣押船隻等情境。

內政部今年已宣布，預計9月在東部海岸舉辦災害應變演習，測試如何接受國際醫療團隊援助與物資。

其他演練很可能旨在訓練內政部、經濟部與農業部官員共同合作，在國內分發物資；護送駛近台灣船隻的任務則由海軍跟海巡署負責。

●中國加強非戰爭脅迫戰術

美國海軍戰爭學院（Naval War College）副教授馬丁森（Ryan D. Martinson）表示，目前部署台灣東部水域的中國海警船似乎主要是象徵性作用，但這樣的狀況可能會有變化。

馬丁森在電子郵件中寫道：「只要這些船隻長期待在那裡，北京就能進一步對台採取更強力行動。」

中國本月派往台灣東部水域的兩艘海警船排水量分別達3000公噸、4000公噸，規模遠大於台灣所派出尾隨監控它們的海巡船艦。

台灣海巡署估計，中國官方船艦於5月與6月期間接近台灣本島85次，遠高於去年同期的45次。

夏威夷大學馬諾瓦校區（University of HawaiiManoa）講師傅美珠（Julia Famularo）談到，中國海警船受軍方指揮，且日益整合進對台軍演。

台灣官員與專家表示，北京的壓力可能在2028年台灣舉行下屆總統大選前後升高。

淡江大學外交與國際關係學系兼任教授荊元宙認為，這類灰色地帶舉措勢必會愈來愈激烈。