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聯合防禦操演 驗證直屬參謀本部戰略預備隊應變能量

中央社／ 台北26日電

國軍聯合防禦操演日前結束，知情人士指出，此次操演已驗證直屬參謀本部的戰略預備隊應變能量；學者推測，在漢光實兵等聯合作戰想定下，由具備跨海陸空機動能力的部隊擔任戰略預備隊，成為關鍵打擊戰力。

共軍近年不斷對台文攻武嚇，以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線、在周邊區域舉行軍演；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及制度改革，因應可能的潛在威脅。

知情人士表示，由不同單位各自擔當的戰略預備隊直屬於參謀本部，由參謀總長指揮，為國軍關鍵力量之一，在7月13日至17日舉行的聯合防禦操演，已驗證相關能量。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受中央社訪問時說明，戰略預備隊是軍事作戰上的核心組織結構，例如一個旅下轄3個營時，指揮官通常會運用2個營在第一線交戰，保留一個營當作「戰術活棋」；且預備隊非消極等待，而是保持戰術彈性，在第一線遭突破時進行快反、增援角色，發揮反突防、填補缺口作用。

蘇紫雲指出，在台海防衛戰略，戰略預備隊不受單一戰區轄制。根據國防部先前披露的公開資訊，配備AH-64E阿帕契攻擊直升機的陸航601旅，部分單位即直屬參謀本部；另外，具備高速機動能力、能跨越水陸空界面的單位，乃至於空軍聯隊與部分海軍兵力，均能在戰略預備隊想定中扮演重要角色。

蘇紫雲推測，在漢光實兵等聯合作戰想定下，戰略預備隊已不再局限於單一陸上打擊，而是涵蓋陸海空軍戰力，屆時將於關鍵時刻鞏固並確保政經核心、關鍵基礎設施的安全。

國軍 軍演 國防部

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