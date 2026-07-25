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兩棲突擊快艇駐防烏坵計畫延宕4年 海軍聲稱無足夠港勤調移左營

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海陸兩棲特勤中隊M109突擊艇。記者洪哲政／攝影
海陸兩棲特勤中隊M109突擊艇。記者洪哲政／攝影

審計部表示，海軍籌建特種作戰突擊艇，原規劃進駐烏坵防區，但卻因未妥適規劃該艇駐防烏坵所需港勤設施，至今未依原規劃執行烏坵防區要港防偵巡任務。

海軍司令部表示，經評估烏坵防區碼頭無足夠空間增設相關港勤設施，已依整體防衛構想重新檢討近岸防禦特戰部隊於本島各要港的濱海作戰任務，將原規劃部署烏坵防區的特戰突擊艇調整至左營防區運用，以維整體作戰效益。

審計部發布2025年決算案審查表示，海軍兩棲偵搜大隊現有M8快艇已使用多年，性能及動力系統無法滿足偵搜部隊作戰及海上任務多樣化的運用需求，海軍司令部規劃於2016至2022年間建案籌獲特種作戰突擊艇等，執行水面滲透、灘岸殲敵作戰、要港防衛、偵察、巡邏等任務，計畫經費8億2224萬餘元，並陸續於2020至2022年間交艇。

審計部發現，海軍裝備籌建及部署規劃，未妥適考量任務需求與港勤設施條件，致耗費4405萬餘元採購的2艘高性能特種作戰突擊艇，自2022年交艇迄2025年3月底止，仍無法依原規劃進駐烏坵防區執行要港防偵巡任務，僅能以低效能的突擊橡皮艇接替執行任務，未能達成原規劃之作戰效益。

審計部表示，海軍建案辦理烏坵碼頭興建工程，未納入特種作戰突擊艇駐防需求，特種作戰突擊艇能否於碼頭工程完工後進駐仍存有風險。

海軍 烏坵 碼頭

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