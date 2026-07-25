台美合作F-16A/B性能提升 仍有7462萬餘美元攤提費待空軍確認追回

中華民國與美國是F-16A/B型戰機性能提升案的發起國，空軍當年出資3億1985萬餘美元參與研發。至今我已獲2億4523萬餘美元的研發攤提費用，尚有7462萬餘美元待向美方確認他國採購案內研發標的情形，以辦理追回退款。

審計部發布2025年決算報告表示，鳳展專案軍購案出資研發品項，仍待持續關注各國採購情形，以掌握研發攤費補償撥付進度，確保我國權益。

審計部表示，空軍前辦理F-16A/B型機性能提升軍購案，依約可以我原出資額為上限，就我國出資研發品項收取他國採購的研發攤費補償，其中部分先進次系統是由空軍出資3億1985萬餘美元參與研發，依該提升案的發價書所載，後續若有其他國家採購案內研發標的，美方須給付一定比例研發攤費補償予我方。

審計部表示，經查截至2025年10月底止，美方已撥付或審查中的研發攤費計2億4523萬餘美元，尚餘7462萬餘美元待攤還額度，且近期外國政府與美國簽約升級戰機，其中換裝的先進次系統屬我國參與投入的研發品項，鑑於相關研發攤費補償須待美方交付採購合約國始得收取，為確實掌握其他國家採購案內研發標的情形，經函請空軍司令部積極向美方確認相關資訊及掌握補償金額與期程，並落實管制，以確保我國權益。

空軍司令部則表示，空軍將利用各項會議時機管制退款，並要求美方確依各國採購情況，分年辦理可請求額度7462萬餘美元退還事宜。