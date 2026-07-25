審計報告：空軍軍購餘款挪他用 另19項20年以上台美軍購案無法結案

行政院主計處曾明令要求對美軍購案結案後剩餘款必須繳回國庫，但審計部查核發現，空軍執行愛國者防空飛彈系統可修件送美回修案，原執行期程至2019年底，卻用餘款自行修訂發價書將期程延長至2026年底，並將款項重新分配及增修新工項，以供空軍辦理其他執行中軍購案，執行愛國者飛彈鑑測暨壽限件更換案所需工項。

國防部則解釋說，愛國者飛彈鑑測暨壽限件更換案前因美方舊財務系統關閉，空軍考量接續案作業時間及預算相關窒礙，鑑測作業無法銜接，因此以同性質案件協助執行，後續將持續管制所屬軍購案件執行情形，加強接續案開立節點管制，以利案件順利銜接。

審計部發布2025決算審查報告表示，近年我國對美軍事採購受全球供應鏈中斷等因素影響交付進度，備受各界對國軍戰力影響及預算資源配置的關切，按國軍各單位軍購案財務資訊雖已登載於會計月報及單位決算等財務報表，目前尚乏定期或不定期主動揭露重大軍購案件執行情形等公開資訊，以增進各界對軍購事務的了解、信賴及監督，相關揭露機制有待研謀精進。

審計部表示，依行政院主計處2010年6月11日函示，國防部除因應最新情勢戰備需要等特殊原因須修訂發價書外，不應以購案有餘款為由，修訂發價書增購零附件或作其他用途，餘款應即繳庫。但空軍執行愛國者系統可修件送美回修案，原執行期程至2019年底，卻修訂發價書延長期程至2026年底，並調降原部分工項金額，將款項重新分配及增修新工項519萬餘美元，以供空軍辦理其他執行中軍購案，執行愛國者飛彈鑑測暨壽限件更換案所需工項，主計總處函示意旨未合。

審計部也表示，截至2026年2月底止，案齡逾20年以上的未結老舊軍購案計有19案，其中17案經審計部於2025年1月函請國防部透由台美雙方軍購財務管理檢討會暨購案對帳會議（FMR）等機制，洽請美方加速辦理老舊軍購案帳務，合計1億3912萬餘美元執行清整作業，但預定於2025年結案的13案迄未完成結案，又「海軍炸藥包等四項」1 案案齡高達22年未納入FMR會議討論，致未能促請美方加速辦理供補及帳務清整作業等情事。

對此，國防部表示，配合立法院每會期時間，主動將軍事投資類對美軍購案的執行進度以公開資料方式提供，外界亦可於該院全球資訊網查閱相關文件，後續將於可公開範疇內，研討相關資訊揭露之可行性。

國防部說，為加速老舊軍購案帳務清整作業，海軍已將「炸藥包等四項」案納入每季軍購計畫管制、2026年FMR等會議研討，將持續利用FMR年會時機，促請美方加速辦理帳務清結，以維我方權益。