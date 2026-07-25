快訊

千萬幸運兒獎落這區！全聯5、6月統一發票大獎清單公開 全開在台北市

台股震盪！星二代「買在最高點睡公園」　熊熊吐槽：有買國巨？

質疑誰操作政院？ 張景森發影片：黨內都不贊成宜蘭高鐵「卻沒人敢說」

聽新聞
0:00 / 0:00

我最強防空武器拉警報 基隆級艦標二飛彈關鍵零組件無庫存

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍基隆級艦。聯合報系資料照
海軍基隆級艦。聯合報系資料照

審計部表示，海軍基隆級艦配置的標準二型防空飛彈系統部分關鍵零組件已無庫存，且故障件遲未完成修復作業。但關鍵零件短缺及合約管理未臻周延，恐影響艦艇戰力整備。

海軍標準二型防空飛彈（SM-2 MR，編號RIM-66）是現役射程最遠、性能最強的艦載區域防空武器，主要配置於基隆級（紀德級）驅逐艦。有效射程約74至167公里，速度可達3.5馬赫。

審計部發布2025年決算報告表示，海軍基隆級、成功級及康定級等主力作戰艦艇配備MK-46型魚雷執行反潛作戰，另基隆級艦配備標準2型飛彈及雷達系統執行防空作戰任務，海軍為維持主力艦艇防空與反潛作戰能力，對美軍購辦理標二飛彈與雷達系統關鍵零組件的維保及46魚雷延壽作業。審計部指出，海軍基隆級艦配置的標二飛彈系統部分關鍵零組件已無庫存，且故障件遲未完成修復作業。

審計部指出，海軍基隆級艦雷達的部分關鍵零組件，截至2026年3月23日止，庫儲妥善件不足支應維保作業，部分故障件經海軍於2015年2月及2018年5月辦理交修，但遲未完成修復回運，直至2026年1月始辦理國內試修作業，且其餘故障件仍庫儲待修。

審計部表示，標二飛彈有關目標偵測及電力供應等部分關鍵零組件，截至2025年3月23日止，庫儲妥善件不敷故障飛彈修復作業，經海軍分別於2024及2025年度向美方申請回修上開鍵零組件，但尚未回運美方執行檢修。

海軍司令部則表示，有關在美檢修部分已催請美方加速辦理，另有關國內試研修部分，廠商預定於2026年底前提供試研修結果；將持續透過每月修能整合會議督管並掌握各型飛彈妥善狀況及檢修工進。

基隆 飛彈 魚雷 海軍 防空系統

延伸閱讀

被當細漢？採購魚雷升級套件包美僅給散件 海軍5年改裝不了一枚

玉山艦大軸磨損三年間隙異常加大 海軍與船廠束手無策

無人機入侵國軍營區、機場不到1年破千餘架次 抓不到操作者

「航母殺手」丹江軍艦今成軍賴總統再指立法院刪預算「和平應靠實力」

相關新聞

無人機入侵國軍營區、機場不到1年破千餘架次 抓不到操作者

國軍已陸續於國軍營區、機場等禁、限航空域範圍，委託中科院建置國造無人機防禦系統，2025年1至11月底止，於雷達偵測範圍內總計偵獲無人機1238架次，並實施干擾計276架次，但沒有一次循跡找到操作人或捕獲無人機以檢視拍攝內容，且侵擾通報追蹤機制未盡完善，應研謀改善。

玉山艦大軸磨損三年間隙異常加大 海軍與船廠束手無策

海軍最新型兩棲船塢運輸艦玉山艦，成軍後出現大批裝備缺失，3月26日止，仍有機庫門液壓缸滲漏、舵機基座螺絲斷損鬆脫及發電機訊號異常等197項缺失尚未完成改善。審計部認為，建造船商在保固期內尚未完成缺失改善，恐影響玉山艦裝備妥善及兩棲防衛作戰任務遂行。

採購魚雷升級套件包美方僅給散件 海軍五年改裝不了一枚

海軍對美軍購潛艦MK-46魚雷延壽套件包，要將海龍潛艦使用的魚雷提升為MK-54型魚雷，但美方不但交付期程延後多年，且美方歷次交運品項均為零散料件，未依發價書約定以完整延壽包為單位辦理交運，讓我方一枚魚雷也拼不起來。

丹江艦成軍 總統再提國防預算

有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」昨天成軍，賴清德總統親臨左營軍港成軍典禮，總統致詞強調「和平靠實力」，指立法院刪除國防特別預算導致國防自主、國際合作、無人機發展受阻，呼籲不分黨派應支持國防自主，支持國防部特別預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。