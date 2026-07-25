我最強防空武器拉警報 基隆級艦標二飛彈關鍵零組件無庫存

審計部表示，海軍基隆級艦配置的標準二型防空飛彈系統部分關鍵零組件已無庫存，且故障件遲未完成修復作業。但關鍵零件短缺及合約管理未臻周延，恐影響艦艇戰力整備。

海軍標準二型防空飛彈（SM-2 MR，編號RIM-66）是現役射程最遠、性能最強的艦載區域防空武器，主要配置於基隆級（紀德級）驅逐艦。有效射程約74至167公里，速度可達3.5馬赫。

審計部發布2025年決算報告表示，海軍基隆級、成功級及康定級等主力作戰艦艇配備MK-46型魚雷執行反潛作戰，另基隆級艦配備標準2型飛彈及雷達系統執行防空作戰任務，海軍為維持主力艦艇防空與反潛作戰能力，對美軍購辦理標二飛彈與雷達系統關鍵零組件的維保及46魚雷延壽作業。審計部指出，海軍基隆級艦配置的標二飛彈系統部分關鍵零組件已無庫存，且故障件遲未完成修復作業。

審計部指出，海軍基隆級艦雷達的部分關鍵零組件，截至2026年3月23日止，庫儲妥善件不足支應維保作業，部分故障件經海軍於2015年2月及2018年5月辦理交修，但遲未完成修復回運，直至2026年1月始辦理國內試修作業，且其餘故障件仍庫儲待修。

審計部表示，標二飛彈有關目標偵測及電力供應等部分關鍵零組件，截至2025年3月23日止，庫儲妥善件不敷故障飛彈修復作業，經海軍分別於2024及2025年度向美方申請回修上開鍵零組件，但尚未回運美方執行檢修。

海軍司令部則表示，有關在美檢修部分已催請美方加速辦理，另有關國內試研修部分，廠商預定於2026年底前提供試研修結果；將持續透過每月修能整合會議督管並掌握各型飛彈妥善狀況及檢修工進。