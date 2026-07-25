被當細漢？採購魚雷升級套件包美僅給散件 海軍5年改裝不了一枚

海軍對美軍購潛艦MK-46魚雷延壽套件包，要將海龍潛艦使用的魚雷提升為MK-54型魚雷，但美方不但交付期程延後多年，且美方歷次交運品項均為零散料件，未依發價書約定以完整延壽包為單位辦理交運，讓我方一枚魚雷也拼不起來。

海軍司令部表示，此案已請美方盡速辦理延壽包交運，美方於2026年5月專案管理會議表示將每月管制提報交運進度；美方已於2026年6月完成技術文件修訂，規畫於同年10月前完成改裝工具及相關測試裝備交運，並協助海軍完成首批魚雷改裝作業；將於海軍完成首批魚雷改裝後評估全案改裝期程，並管制推進各階段工序與備料作業。

審計部發布2025年決算報告，內容指出，海軍於2017年度對美軍購MK-46魚雷延壽套件包，規劃將同等數量的MK-46 5型魚雷升級為MK-54型魚雷，計劃於2021及2022年度分批籌獲，全案金額1億5167萬餘美元，但因新型冠狀病毒肺炎疫情影響，交運期程調整至 2025至2026年度，較原訂期程延後4至5年。

審計部經查延壽作業執行情形，發現美方歷次交運品項均為零散料件，未依發價書約定以完整延壽包為單位辦理交運，尚待海軍積極洽美方協處，以落實履約品項管理；而經海軍清點交運的零散料件，尚無法完成單一枚MK-46魚雷的延壽改裝，且技術文件存有缺漏、改裝所需工具及相關測試設備亦未交運，致MK-46魚雷延壽改裝作業遲未啟動。

審計部表示，2023年5月美方通知MK-46魚雷升級MK-54魚雷所需部分零組件改裝損耗率高達91％，但海軍自接獲美方通知起，迄2026年2月止，已逾2年9個月仍未辦理相關零組件的採購，及評估MK-46魚雷改裝風險與期程，致未能有效管控全案執行進度。