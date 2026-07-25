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玉山艦大軸磨損三年間隙異常加大 海軍與船廠束手無策

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍玉山艦。記者季相儒／攝影
海軍玉山艦。記者季相儒／攝影

海軍最新型兩棲船塢運輸艦玉山艦，成軍後出現大批裝備缺失，3月26日止，仍有機庫門液壓缸滲漏、舵機基座螺絲斷損鬆脫及發電機訊號異常等197項缺失尚未完成改善。審計部認為，建造船商在保固期內尚未完成缺失改善，恐影響玉山艦裝備妥善及兩棲防衛作戰任務遂行。

審計部發布2025年決算報告表示，海軍為汰換服役多年的中海、中和及旭海級登陸艦，籌建新型兩棲船塢運輸艦玉山艦，於2022年9月交艦，2023年6月成軍。據海軍統計玉山艦保固期間、即2022年9月至2024年9月，共發生缺失1730項，截至2026年3月26日止，仍有機庫門液壓缸滲漏、舵機基座螺絲斷損鬆脫及發電機訊號異常等197項缺失尚未完成改善。

審計部表示，玉山艦成軍後2個月即發現左、右大軸軸套異常磨損情形，經承商於保固期內辦理軸套更新作業，但歷經5次入塢檢查，右大軸抽軸檢查後仍無法確認肇因，左大軸間隙值亦持續增加，尚未能完成功能恢復，恐影響裝備妥善及兩棲防衛作戰任務遂行，經函請國防部督促海軍司令部檢討妥處。

海軍司令部則回應表示，玉山軍艦保固工項已於2026年5月27日完成維保，另有關大軸軸套磨耗情形，後續將定期返廠觀察，並針對大軸更換項目延長保固服務2年，以維海軍權利。

玉山艦 海軍 軍艦 國防部

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