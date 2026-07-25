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凱道絕食超過144小時 藍營4人愈來愈虛弱

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安號召全民今上凱道反毒油，藍營北市議員楊植斗等4人絕食抗議迄今超過144小時，將持續到晚上8時集會結束共154小時。圖／陳冠安提供
台北市長蔣萬安號召全民今上凱道反毒油，藍營北市議員楊植斗等4人絕食抗議迄今超過144小時，將持續到晚上8時集會結束共154小時。圖／陳冠安提供

台北市長蔣萬安號召全民今上凱道反毒油，國民黨北市議員楊植斗等4人絕食抗議迄今超過144小時，持續到晚上8時集會結束共154小時。絕食團隊發言人陳冠安今表示，目前絕食者身體虛弱、嚴重脫水跟中暑，晚間將視狀況安排他人攙扶或坐輪椅上台。

國民黨北市議員楊植斗丶議員參選人賴苡任，以及新北市汐止金山萬里區議員參選人何元楷、基隆市議員參選人張家馨響應今日上凱道，7月19日上午10時開始絕食，至今日上午10時已達144小時，目前持續絕食中。

 4人身體和精神狀態一如不如一日，陳冠安表示，今天醫療團隊持續監控他們的健康狀況，血糖尚在安全範圍，整體虛弱、嚴重脫水跟中暑。

陳冠安說，正常高血壓和低血壓的脈差至少30、甚至50以上，但楊植斗等人的兩者數值接近，脈差僅20左右，使得他們大量喝水，水分仍難以進入血液，每1000毫升只有100毫升會進入血液裡，這是脫水的症狀。另外，他們中暑，導致水分大量流失，身體愈來愈虛弱，加上連日沒進食，4人身體沒熱量會畏寒，才會蓋棉被保暖。

陳冠安表示，國民黨主席鄭麗文昨天有邀請4人今日上台，屆時將視各別身體狀況，安排他人攙扶或坐輪椅上台。他們將持續絕食到今晚8時集會結束，總共154小時。

凱道 藍營 楊植斗

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