中共40機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機29架次，其中17架次逾越中線進入北部、中部及西南空域，以及6艘共艦、5艘公務船，總計中共40機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天晚間指出，自昨天下午4時26分起，陸續偵獲中共殲10、殲16、轟6、空警500等各型主、輔戰機計19架次出海，其中12架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天晚間8時55分，在台灣海峽空域偵獲中共18架次主、輔戰機及無人機，其中9架次逾越中線。

國軍於昨天中午12時30分至昨天晚間8時，在海峽中線以東的台灣西南空域偵獲中共8架次主、輔戰機。國軍另於昨天下午6時5分至昨天晚間8時35分在台灣北部空域偵獲中共3架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。