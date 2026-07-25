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丹江艦成軍 總統再提國防預算

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄報導
海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」在高雄左營軍港舉行成軍典禮，賴清德總統（前右六）親自南下主持。 記者劉學聖／攝影
海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」在高雄左營軍港舉行成軍典禮，賴清德總統（前右六）親自南下主持。 記者劉學聖／攝影

有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」昨天成軍，賴清德總統親臨左營軍港成軍典禮，總統致詞強調「和平靠實力」，指立法院刪除國防特別預算導致國防自主、國際合作、無人機發展受阻，呼籲不分黨派應支持國防自主，支持國防部特別預算。

丹江艦為海軍沱江級巡邏艦量產型第二批次首艦，龍德造船負責承造，去年七月二日下水，今年三月十一日交艦，該艦配賦多枚雄風二型、雄風三型反艦飛彈及海劍二型防空飛彈，具高機動、匿蹤性及火力強特性。

賴總統說，丹江艦成軍代表三項重要意義，一是國艦國造目標達成，展現台灣具備自主設計、建造與系統整合的品質能力；第二是展現海軍面對中國軍事及海上灰色地帶侵擾，捍衛國家安全與海疆的堅定決心；第三則是向國際證明，台灣的國家安全政策是以實力達到遏阻目標。

賴總統說，「和平無價，戰爭沒有贏家」，和平不能靠協定或侵略者的善意來達成，應以實力確保和平，但國防部原提出八年一兆二千五百億元特別預算，卻遭立法院砍去四千七百億元，導致國防自主、國際合作及無人機發展等項目受阻，呼籲立法院應跨越黨派，支持由國防部主導的特別預算，不是委由其他部會負責。

海軍高效能艦艇分兩批籌建十一艘高效能艦艇，量產型首批次六艘已交艦服役，第二批次五艘陸續交艦中，昨丹江艦成軍後，後續四艘預計今年底可全數交艦成軍。

國防預算 國防部 龍德造船

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