共軍無預警多海域實彈演訓 吳釗燮批：同時威脅日本、台灣及菲律賓

中國近期在台海、東海與南海舉行實彈演訓，國安會秘書長吳釗燮今天表示，此舉意圖同時威脅日本、台灣及菲律賓，與中國宣稱追求「戰略穩定」說法背道而馳。國安官員認為，中國是意在為9月24日川習會創造有利談判條件。

中國海事局官網昨天公布，於23、24日早上6時至晚上6時在台灣海峽2處海域進行實彈射擊。日本官方21日宣布，偵獲中國軍艦19日與俄羅斯演習期間，在日本宣稱的沖之鳥島專屬經濟區（EEZ）執行實彈射擊訓練。

吳釗燮今天透過社群平台發文指出，中國近日實施的實彈演習，目的在於同時威脅日本、台灣與菲律賓。當中國領導人口中高喊「戰略穩定」時，實際作為卻完全相反，這就是北京向來的一貫做法，又再次得到驗證。

針對中國近期以演訓名義密集展開軍事活動，國安官員表示，中國7月初先是在第一島鏈周邊水域進行所謂「執法」騷擾，隨後陸續進行中俄聯合演習及洲際彈道飛彈發射等具「核威懾」意味的行動。

國安官員指出，近來中國又在仁愛礁附近對菲律賓海上執法人員採取攻擊性作為，並在日本經濟海域實施實彈射擊，自23日起更接連於福建外海（台海）、東海及南海發動無預警實彈演訓，使區域緊張情勢持續升高。

國安官員分析，中國近期一連串軍事行動，首先是要回應國際社會近期對台海及區域安全穩定的關注，包括日前多國對台海和平穩定表達關切，以及美國國務卿盧比歐、東協外長會議共同對中國具侵略性的海上擴張行為表達不認同。

國安官員表示，中國也試圖藉升高區域緊張情勢，為9月24日中國國家主席習近平與美國總統川普的會面創造有利條件，觀察華府是否在持續壓力下作出讓步；北京也藉此向區域各方施壓，測試推進其擴張的可能性，試圖重新形塑以中國利益為核心的區域秩序。