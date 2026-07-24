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影／海軍丹江軍艦成軍 賴清德盼朝野支持國防特別預算
海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」今天在高雄左營軍港舉行成軍典禮，由賴清德總統親自主持，象徵「國艦國造」政策再向前邁進，也代表海軍新一波戰力正式投入建軍行列。談到國防建設時，賴清德也將話題延伸至國防預算，呼籲朝野政黨共同支持國防特別預算。他表示，部分國防及無人機發展相關預算遭刪減，令人感到可惜，希望立法院不分黨派支持提升國防戰力，共同守護國家安全。
丹江軍艦為沱江級高效能艦艇第二批次首艦，延續匿蹤、高速及高火力設計特色，可搭載雄風二型、雄風三型反艦飛彈，以及海劍二型防空飛彈，被外界稱為「航母殺手」。政府預計今年底前，12艘沱江級高效能艦艇將陸續成軍，進一步提升海軍不對稱作戰能力。
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