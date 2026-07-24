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中聯苯駢芘油品盧秀燕堅持寧嚴勿鬆！ 中市府喊卡：4大業者全配合

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市經發局上午會同市府食安處，分別前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業進行稽查與輔導。圖／台中市政府提供
台中市經發局上午會同市府食安處，分別前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業進行稽查與輔導。圖／台中市政府提供

中聯油脂大豆沙拉油爆發「苯駢芘（BaP）」超標事件，台中市經濟發展局今天會同食安處，兵分多路前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業等4大油品業者實地督導，面對中央衛生福利部日前宣布原預防性下架的19批油品檢驗合格、可恢復上市，但市府強調秉持市長盧秀燕「寧嚴勿鬆、守護食安」的原則，堅定呼籲業者應善盡社會責任，「勿出貨、勿上架」；現場獲4家業者承諾配合市府高標準守護民眾餐桌安全。

台中市經發局表示，上午會同市府食安處，一一前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業進行稽查與輔導，並就後續疑慮產品的處置方式，及市場供應狀況進行溝通；4家業者現場均展現高度誠意與責任感，明確表示在食安疑慮尚未完全釐清前，將全力配合台中市政府的呼籲，持續暫緩相關油品出貨與上架，以更高標準共同維護食品安全與廣大消費者的信任。

經發局並指出，事件主角「中聯油脂」自7月1日起便已全面停工，至今均未恢復任何生產與出貨作業；另外，知名大廠「福壽實業」與「福懋油脂」皆雙雙表態響應，針對已確認有問題的7個批號產品，將依法定程序向台中市食安處報備後進行集中銷毀；至於其餘預防性下架的產品，也將維持「暫不出貨、不上架」的原則，此外位於彰化縣的「泰山企業」，考量市場整體穩定與消費者信心，已自行宣布未來將不再使用中聯的相關油品進行生產及出貨。

針對各家業者的處置進度，經發局強調，食品安全絕無妥協空間，市府嚴格追蹤油品流向，不只跨局處聯手落實食安第一線，問題油品已報備銷毀，後續將持續掌握相關油品的流向與各大業者的處置情形，並與食安處保持密切合作，持續針對市場流向、下架回收機制，以及民生食用油的供給狀況進行追蹤，跨局處聯手築起最嚴密的食安防線，全力守護市民的健康與權益。

台中市經發局上午會同市府食安處，分別前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業進行稽查與輔導。圖／台中市政府提供
台中市經發局上午會同市府食安處，分別前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業進行稽查與輔導。圖／台中市政府提供

台中市經發局上午會同市府食安處，分別前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業進行稽查與輔導。圖／台中市政府提供
台中市經發局上午會同市府食安處，分別前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業進行稽查與輔導。圖／台中市政府提供

台中市經發局上午會同市府食安處，分別前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業進行稽查與輔導。圖／台中市政府提供
台中市經發局上午會同市府食安處，分別前往中聯油脂、福壽實業、福懋油脂及泰山企業進行稽查與輔導。圖／台中市政府提供

盧秀燕 苯駢芘 中聯

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