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國防部空氣軟槍射擊賽25日登場 提升全民防衛意識

中央社／ 台北24日電

國防部明天將舉辦「2026全國空氣軟槍競技射擊比賽－北區初賽」，比賽結合限制空間戰鬥（CQB）、戰場環境模擬等內容，以後備軍人為主的百餘名選手將參賽；國防部今天表示，希望藉由賽事提升全民防衛意識與全社會防衛韌性。

國防部明天將於台北復興崗營區（國防大學政戰學院）舉辦「2026全國空氣軟槍競技射擊比賽－北區初賽」，並對外營區開放邀請民眾入營參觀，今天邀請媒體前往採訪比賽流程，國軍陳展裝備、無人機操演以及陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機進場。

國防部指出，此次競賽以後備軍人為主要對象，每隊由4名選手及1名備手組成，參賽者均須完成氣、電槍組設計全數關卡測驗，並區分單人及團體關卡，採計時方式進行，全面考驗參賽者射擊技巧、戰術運用、臨場判斷及團隊協調能力，充分展現後備戰力與全民防衛訓練成果。

中央社記者現場觀察公關隊選手現場示範，選手所使用的氣、電槍的構型，皆以國軍T91戰鬥步槍的藍本所研製，選手在比賽過程中需要經歷不同的關卡，例如九洞板射擊，需要團隊默契的限制空間戰鬥，也包含了攻堅行動與搶救人質關卡。

國防部政戰局文宣心戰處副處長顏嘉宏受訪表示，本次比賽是依總統府全社會防衛韌性委員會委員的建議舉辦，希望藉由賽事提升全民防衛意識與全社會防衛韌性，比賽也融入戰場模擬關卡，包括CQB、戰傷救護，希望隊員在比賽過程中有應變、協作的能力，比賽將有21隊、111人參賽，舉辦空氣軟槍競賽最終的目的，還是希望提升民眾的尚武精神與戰場抗壓能力。

國防部表示，明天比賽現場同步展示AH-64E攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機等國軍裝備、各式全民國防互動體驗攤位、特種作戰指揮部無人機展演等，並邀請警察、消防單位展示地震體驗車，設置反詐騙、防毒、防火等防衛韌性宣導攤位。

國防部表示，未來將籌辦中、南區初賽，並於民國116年舉辦全國32強準決賽及總決賽，持續透過競技交流與全民參與，提升民眾國防知能及自我防護能力，攜手建構堅實的全社會防衛韌性。

國防部 阿帕契 國軍

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