影／國防部辦空氣軟槍賽 阿帕契、黑鷹復興崗營區同步展出
為厚植全社會防衛與後備韌性，國防部明天於台北復興崗營區舉辦「2026全國空氣軟槍競技射擊比賽－北區初賽」。活動以近百位後備軍人為主要參賽對象，結合限制空間戰鬥（CQB）及戰場模擬，全面考驗選手的射擊技巧與團隊戰術協調能力。
本次活動特別對外開放營區，由AH-64E阿帕契與UH-60M黑鷹直升機降落揭開序幕，現場更陳展天弓三型、陸劍二型飛彈發射車等新式裝備，並安排特戰指揮部進行無人機攻擊展演。活動同時結合警消地震體驗與防災宣導，並邀請木曜團隊與網紅共襄盛舉。國防部表示，首屆競賽以後備軍人為對象，除了北區預賽之外，未來還將籌辦中、南區初賽，明年將進一步舉辦全國32強準決賽及總決賽。未來也將研議開放一般民眾參加。
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