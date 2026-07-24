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「航母殺手」丹江軍艦今成軍賴總統再指立法院刪預算「和平應靠實力」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」今天成軍。記者石秀華／攝影
有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」今天成軍。記者石秀華／攝影

有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」今天成軍，賴清德總統親臨左營軍港主持丹江艦成軍典禮，賴總統致詞時強調「和平靠實力」，同時將話題轉向國防預算角力，指責立法院刪除國防特別預算，呼籲不分黨派支持國防自主。

賴清德總統說，丹江艦成軍代表三項重要意義：第一是「國艦國造」目標達成，展現台灣具備自主設計、建造與系統整合的品質能力；第二是展現海軍面對中國軍事及海上灰色地帶侵擾，捍衛國家安全與海疆的堅定決心；第三則是向國際證明，台灣的國家安全政策是以「實力」達到遏阻目標。

賴總統說，和平無價，戰爭沒有贏家，但和平不能靠協定或侵略者的善意來達成，唯有實力才能確保和平。但很可惜，國防部原提出8年1兆2500億元特別預算，卻遭立法院大幅砍去4700億元，導致國防自主、國際合作及無人機發展等項目受阻。

賴總統說，強化國防力量，對外軍事採購、國際合作是重點，但國防自主更是重點，國艦國造、國機國造、發展無人機產業都是如此，希望立法院支持國防部預算，務必主辦機關是國防部，不能委由其他部會負責，採用特別預算才能長年期穩定推動國防建設，呼籲立法院應跨越黨派，支持由國防部主導的特別預算，切勿委由其他部會負責。

賴總統說，今年適逢總統直選30周年與解嚴39周年。他回顧1996年台海危機時國軍站在第一線捍衛首次總統直選，並強調台灣經歷長達38年的戒嚴後，如今民主時間已超越戒嚴時間，他勉勵三軍官兵秉持建軍備戰傳統，在此關鍵時刻團結一致，以強大戰力守護自由民主成果。

「丹江艦」為海軍沱江級巡邏艦第二批次量產型首艦，由龍德造船負責承造，去年7月2日下水，舷號為627，今年3月11日交艦，該艦配賦多枚雄風二型、雄風三型反艦飛彈及海劍二型防空飛彈，具高機動性、匿蹤性及火力強特性。

海軍新建高效能艦艇分兩批籌建11艘高效能艦艇，首批次6艘已交艦服役，第二批次5艘陸續交艦中，今丹江艦成軍後，後續4艘預計今年底可全數交艦成軍。

今天除丹江艦成軍外，賴總統一併校閱原型艦「沱江艦」、第一批次首艦「塔江艦」，並頒發加菜金。

有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」今天成軍，賴總統親臨校閱。記者石秀華／攝影
有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」今天成軍，賴總統親臨校閱。記者石秀華／攝影

有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」今天成軍。記者石秀華／攝影
有「航母殺手」稱號的海軍高效能艦艇第二批次首艦「丹江軍艦」今天成軍。記者石秀華／攝影

軍艦 立法院 國防預算

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