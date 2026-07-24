國防部：中共23日發射運載火箭 經台灣防空識別區

1970年代，中華民國在國際社會風雨飄搖之際，台灣與日本發生了一場沒有硝煙的間諜戰，日本駐華大使館武官處滲透國防部，竊得機密檔案。我方也發現國防部有日諜，這個情報來自安全單位滲透日本大使館，發現武官處藏有我軍方機密檔案，國防部總政戰部反情報單位進行秘密調查前，軍方日諜提前警示日本大使館，日方迅速解僱我安全單位打入大使館的職員，這位隱藏在國防部的日諜身分，反情報單位始終未能掌握，成為懸案，僅扣押提供機密檔案給日方的中校軍官

2026-07-24 07:31