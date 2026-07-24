國防部首辦BB槍競賽 阿帕契、黑鷹周六復興崗營區同步展出

國防部舉辦「2026全國空氣軟槍競技射擊比賽」，周六在國防大學復興崗校區登場，軍方也同步舉辦復興崗營區開放活動，展出阿帕契、黑鷹直升機等各式武器裝備，歡迎民眾踴躍參觀。

國防大學復興崗校區周六舉辦營區開放活動，政戰局文宣處副處長顏嘉宏表示，現場將展出AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機以及天弓三型防空飛彈、雲豹八輪甲車在內的13項各式武器裝備。

主辦單位表示，復興崗營區將從周六上午7點半起開放，軍方安排的接駁車從上午7時20分起便在北投捷運站來回接駁參觀民眾，兩架直升機則將在上午8點飛抵現場，預計下午4時半離場。

除了靜態陳展裝備外，上午10時也安排FPV無人機對地偵蒐與攻擊動態展演。同時也邀請警察、消防單位展示地震體驗車,設置反詐騙、防毒、防火等防衛韌性宣導攤位;此外，木曜團隊及網紅周貝姍也將到場共襄盛舉，與參賽隊伍及民眾互動交流。

國防部在國安會及總統府全社會防衛韌性委員會的主導下，首度主辦空氣軟槍競賽，分為電槍、氣槍的團體、個人組，競賽內容結合限制空間戰鬥（CQB）、戰場環境模擬等內容，以計時闖關方式從事競賽。考驗參賽者射擊技巧、戰術運用、臨場判斷及團隊協調能力。國防部強調，希望藉由本次的賽事，提升全民防衛意識與全社會防衛韌性，也希望能提升國人的尚武精神以及戰場抗壓能力

國防部表示，首屆競賽以後備軍人為對象，除了北區預賽之外，未來還將籌辦中、南區初賽，明年將進一步舉辦全國32強準決賽及總決賽。未來也將研議開放一般民眾參加。