盧比歐：華府對台政策未變 軍售和習近平訪美無關聯

美國國務卿盧比歐今天表示，美國對台軍售和中國國家主席習近平訪美並無關聯，如同任何軍售一樣，華府必須先滿足自身裝備需求；盧比歐也說，美國不希望印太地區成為衝突之地，因此希望處理好美中關係，並重申美對台政策沒有改變。

盧比歐（Marco Rubio）本週出訪菲律賓，出席在馬尼拉舉行的東亞高峰會和以安全議題為主的東協區域論壇（ARF），並於23日在菲律賓接受日本放送協會（NHK）訪問。

根據國務院公布的訪問逐字稿，盧比歐被問及美國是否在習近平9月訪美前，不會批准新一批對台軍售時表示，他認為軍售和訪問並無關聯。

有關對台軍售，他指出，美國才在去年12月進行史上最大規模的單一對台軍售。如同任何軍售一樣，美國必須先滿足自身裝備需求。

另一方面，盧比歐表示，美中是全球最大的兩個經濟體，兩國都擁有核子武器，中國軍隊日益強大，美國則擁有世界上最強大的軍事力量。「因此，我們必須與中國保持關係」，必須能進行溝通，在能夠合作的領域，需要且應該進行合作。

他還說，美國希望看到穩定、和平與繁榮，不希望印太地區成為衝突之地，因此希望處理好美中關係，並與中方保持互動。

他也認為，在某些領域，雙方仍將持續存在分歧，特別是涉及貿易和航行自由的問題上。在美中存有巨大分歧的議題上，雙方需要討論、試圖管控，並確保問題不會演變成某種衝突。

同時，盧比歐也重申，美國對台政策沒有改變。

美國總統川普（Donald Trump）5月訪問中國，會晤習近平後曾說，很快會就新一批140億美元的對台軍售做出決定。

對於這項尚待批准的對台軍售，盧比歐22日在馬尼拉接受媒體聯訪表示，目前內部仍在進行審查。