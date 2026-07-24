中共連2天實彈射擊 專家：例行訓練

大陸漳州海事局發布航行警告，昨日上午六時至傍晚六時、以及今日上午六時至傍晚六時，在台灣海峽部分海域進行實彈射擊，禁止進入。根據陸方公布的座標，此次畫設的兩塊操演區，大約在福建東山島及廣東汕頭近海一帶，均位於台海中線西側。國防部表示，已運用聯合情監偵手段掌握並且嚴密警戒。外交部則再次譴責中共破壞區域安全，呼籲各國共同譴責。

國防部指出，針對中共漳州海事局發布廿三、廿四日實彈射擊禁航區的情況，國防部運用聯合情監偵手段已將予以掌握，並且嚴密警戒、應處。

據指出，由於東山島是共軍的兩棲登陸作戰訓練場，此次軍事演習通知來自海事部門，共軍戰區層級並未發布軍演消息，推測是共軍例行訓練的可能性較高。

中華戰略學會資深研究員張競說，這只是沿海小範圍射擊訓練，相關海域甚至沒有超過領海基線，只能算「內水」；中共也沒有透過各種管道大量散播消息，顯示這只是例行活動，不是藉由軍事活動意圖對台進行政治恫嚇，也不太可能繼續升級成為戰區級別大規模演習。

張競說，這次漳州海事局發布的「閩航警一二六／二六」警告，比對大陸在福建、廣東交界處的東碇島（由我方實際控制）、大柑山、南澎列島等領海基點，可發現警告涵蓋海域都位於對岸基線以內。

淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，從範圍評估，應該是沿海火砲射擊，雖然目前尚不知屬於平時的火砲保養射擊或遠程火箭營操演，但應屬於沿岸單一軍種的火砲射擊操演，不會是類似「聯合利劍」或「海峽雷霆」的大型演習。

外交部聲明譴責，中國政府公然違反國際慣例，再次挑釁與破壞區域安全及穩定，並對區域飛航及船隻航行造成高度危險；呼籲中國理性自制，即刻停止軍事挑釁與灰色地帶侵擾行徑。

與此同時，大陸農業農村部昨宣稱，隸屬該部的中國水產科學研究院東海水產研究所藍海二○一科學調查船，於十七日至廿三日在台灣以東海域展開「漁業資源調查」。

海巡署昨說，大陸對台灣東部海域無權主張主權與管轄權，批評中方以漁業資源調查為名政治操作及認知作戰。海巡署已運用聯合情監偵，全程掌握藍海二○一動態。

這是五月底日菲宣布啟動台灣東部海域畫界談判引起北京不滿後，大陸再度藉機於該海域推進「近海治理」的又一舉措。

陸委會副主委梁文傑昨在例行記者會表示，陸方實彈演習地點主要位於東山島附近，目前對我方影響並不大；至於所謂漁業資源調查，「就是要宣示，他對於這一片海域有管轄權」。