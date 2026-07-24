冷眼集／軍方飛安改革 總在事故後

空軍飛行員辛柏毅年初駕駛F-16戰機夜航墜海，失事原因滿天飛。監察院調查報告點出系統重複故障的真相，讓外界質疑空軍隱瞞了多少潛藏風險？

編號六七○○的F-16AM戰機失事墜海後，曾傳出這架戰機的模組化任務電腦（MMC），在事發前曾出現異常故障，雖經檢修，但事發時又疑似故障失效；也有網路訊息質疑F-16AM/BM機隊經升級後，任務電腦故障頻率升高。

對比空軍當時強調失事戰機近半年沒有任務電腦故障紀錄，監察院昨日的調查報告卻指出，該戰機在發生事故前一周內，導航相關系統有重複或間歇性故障傾向。

軍方每每在發生重大事故，面對悲慟的家屬及充滿質疑的國人，才會檢討改善之道。

二○一六年初，留美飛官高鼎程在亞利桑那州失事殉職，空軍開始認真思考為F-16戰機加裝自動防撞地系統；二○○一年一架幻象戰機失事墜海，飛官張健翔中校泡在海水中失溫過久而不治，事後幻象飛行員強制在冬季必須穿著防水防寒衣值勤。

F-16還在研改防撞系統期間，二○一八年又發生F-16在基隆撞山意外，監察院介入調查，多名軍方戰管人員遭彈劾；二○二○年參謀總長沈一鳴專機失事，監察院再以彈劾軍方氣象、戰管人員結案。這兩樁案件的調查結論，其實都令外界留下許多討論空間。相形之下，軍方的事故調查報告始終諱莫如深。

軍方對重大事故雖訂有一個月、半年，到一年的調查期程，最終調查報告卻總以機密為由，僅作為內部飛安教育的題材，從不對外公布。令人擔憂，欠缺來自外部刺激，策進改革的機會萬一被科層體制所淹沒，是否總要等到付出人命的慘痛代價，才能換得軍方的痛定思痛？