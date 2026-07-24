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F16失事 修護紀錄不全 空軍認疏失

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

空軍一架F-16戰機今年一月六日夜航時失事墜海，造成飛行官辛柏毅殉職，監察院調查後認定空軍未就導航系統故障風險適當控管，且存有修護作業違紀的重大違失，通過糾正空軍司令部。空軍表示，已經檢討夜航風險管理、修護作業、時差調適期等面向，強化風險管控機制，也持續敦促美方加速安裝自動防撞地系統的進度。

國防部長顧立雄曾表示，F-16戰機自動防撞系統原本是為F-16C/D的數位式飛操系開發，國軍的F-16A/B必須額外研改加裝數位、類比混合系統。他指出，防撞地系統是二○二○年才簽約進行研改，目前看起來可以順利從今年底前開始獲裝、二○二八年可全數完成。空軍透露，防撞地系統安裝目前依計畫期程執行，硬體會在今年九月逐步到位，預計二○二八年安裝完成。

空軍司令部表示，針對監察院所提列的各項缺失，空軍司令部表示尊重，並於事發後主動檢討，包括夜航風險管理、修護作業、模擬機訓練及時差調適期等面向，修訂相關作業規範，強化風險管控機制。針對監委調查發現修護紀錄工單未依規定填寫，空軍司令部承認屬於行政管理缺失，已要求單位檢討精進。

空軍司令部指，這起飛安事件仍由專案小組調查中，空軍同步透過人員教育訓練、督檢修護品質及引進飛安管理系統等作為，改造飛安文化，也持續敦促美方加速自動防撞地系統安裝作業。

空軍 辛柏毅 國防部長

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