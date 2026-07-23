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無人載具成為下一護國神山？ 學者聚焦政策、產業與人才三大關鍵

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
無人載具是否成為下一護國神山，學者聚焦政策、產業與人才三大關鍵。聯合報系資料照
無人載具是否成為下一護國神山，學者聚焦政策、產業與人才三大關鍵。聯合報系資料照

台北海洋科技大學海訓部主任林威志今天在網路節目「政治狠狠問」中表示，無人載具不只是國防裝備，也能廣泛應用於物流、農業、勘災、巡檢、通訊及公共建設，技職教育機構若能持續結合企業，建立完整培育機制，再搭配政府穩定政策與長期投資，無人載具發展將成兼具國防韌性、人才價值與經濟效益的下一座護國神山。

「政治狠狠問」今天以「台灣下一個護國神山是無人載具嗎？」為題，邀請、碳基科技執行長游沛文，從國家戰略、產業供應鏈、政策資源及人才培育等面向，分析台灣發展無人載具產業的優勢與挑戰。

主持人張宇韶表示，從俄烏戰爭及近年多場區域衝突可以看出，無人機已逐漸改變現代戰爭型態，對台灣而言，無人載具不只涉及兩岸安全與第一島鏈戰略，更可能成為推動產業升級的重要力量，當前真正的問題已不是台灣要不要發展無人機，而是如何整合政策、資源、人才與民間研發能量，搶占全球供應鏈先機。

游沛文指出，無人載具涵蓋機體、加工、通訊、感測器、影像、飛控及晶片等多項系統，台灣相關產業經過20多年發展，已累積完整供應鏈與密集產業聚落，國際客戶來台尋求合作時，可以在短時間內找到不同系統的供應商，這正是台灣的重要競爭優勢。

游沛文指出，無人載具屬於高投入的新興產業，企業不可能取得訂單後才臨時擴建廠房、購買設備或訓練人員，而必須提前投資、超前部署。因此，政府是否提出明確採購數量、國產化目標及中長期預算，將直接影響企業投資信心。

她也提醒，國內業者目前仍面臨飛測場地不足、驗證環境不完整及法規限制等問題，大型、高速或渦輪噴射型無人機，需要更大空域與特殊測試條件，若國內缺乏適當場地，業者甚至必須前往日本或菲律賓測試，不僅增加成本，也可能延誤產品開發時程。

林威志表示，無人機產業不能只重視設備，更要建立完整的人才培育鏈。再先進的無人機，若缺乏操作、維修、材料、製程及系統整合人才，就無法轉化為真正的產業能量與即戰力，台灣技職教育過去最大的優勢，就是培養符合產業需求、能夠快速投入現場的實務人才。

張宇韶總結，台灣過去能成功發展加工出口區、科學園區與半導體產業，關鍵都在政府先提出願景與制度，再由民間企業投入研發與生產，政策、產業與教育如同三個相互支撐的支柱，缺少任何一環，都難以形成完整競爭力。

無人機 林威志

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