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消防署拚國際級訓場 亞洲首座無人機考訓基地曝光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
內政部長劉世芳赴消防署訓練中心主持部務會報，宣布推動訓場升級，打造印太地區災防訓練樞紐。記者江良誠／攝影
內政部長劉世芳赴消防署訓練中心主持部務會報，宣布推動訓場升級，打造印太地區災防訓練樞紐。記者江良誠／攝影

內政部為強化全社會防衛韌性與防救災量能，規畫升級消防署訓練中心，打造成印太地區災防訓練樞紐，將新建水域及急流全災害模擬訓練場、全尺寸火災模擬燃燒認證實驗室，更規畫設置亞洲首座符合國際標準的無人機考訓場。內政部長劉世芳今天要求全面對標國際標準，提升第一線救災戰力與人員安全。

內政部今天將部務會報移師消防署訓練中心，聽取「建構印太地區災防訓練中心願景」專案報告。劉世芳表示，消防署應對標美國消防協會（NFPA）等國際標準，持續升級訓練場設施及精進考訓機制，確保第一線消防與搜救人員具備完善訓練與安全保障。

劉世芳指出，消防署訓練中心除肩負國內消防專業訓練任務，也應成為跨部會訓練平臺，透過資源共享提升訓練效益，並持續深化與印太國家合作，朝區域災防訓練樞紐目標邁進。

消防署表示，目前訓練中心已導入AR科技，模擬火災現場情境，讓消防人員透過沉浸式訓練提升救災能力；另針對台灣地震頻繁特性，建置仿傾斜建築物訓練場，模擬倒塌建築搜救情境，今天也展示搜救犬訓練成果，強化特種搜救任務能力。

面對極端氣候、高科技產業及新能源發展衍生的新型態災害，消防署持續補充消防人力，也規畫新一期訓場建置計畫，全面升級硬體設施，包括新建水域及急流全災害模擬訓練場、全尺寸火災模擬燃燒認證實驗室，以及亞洲首座符合國際標準的無人機專用考訓場，提升我國防救災能量。

消防署表示，目前已取得NFPA 470化學災害搶救及NFPA 1020初級教官訓練認證，並持續推動NFPA 1006救援訓練認證。無人機考訓場則規畫於115年完成20架無人機交付，包括16架國產機與4架美規機，並完成多元訓練場建置；116年完成模擬系統開發，取得NFPA 2400無人機救援認證。

此外，消防署將持續深化與菲律賓、日本、南韓等印太國家合作，透過共同訓練、聯合演練及技術交流，建立區域災防互助網絡；預計9月下旬舉辦「IDEA 2026國際災害防救教育與行動論壇」，透過實務展示與國際研討，分享台灣災防經驗，強化我國在印太地區災防合作的重要角色。

內政部長劉世芳赴消防署訓練中心主持部務會報，宣布推動訓場升級，打造印太地區災防訓練樞紐。記者江良誠／攝影
內政部長劉世芳赴消防署訓練中心主持部務會報，宣布推動訓場升級，打造印太地區災防訓練樞紐。記者江良誠／攝影

搜救犬於消防署訓練中心進行搜救科目演練，展現平時訓練成果，提升特種搜救效能。圖／消防署提供
搜救犬於消防署訓練中心進行搜救科目演練，展現平時訓練成果，提升特種搜救效能。圖／消防署提供

消防署增加消訓中心訓練場地，強化搜救人員實戰能力。圖／消防署提供
消防署增加消訓中心訓練場地，強化搜救人員實戰能力。圖／消防署提供

印太 劉世芳 內政部

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