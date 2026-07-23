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譴責解放軍實彈射擊 外交部：破壞區域穩定
中國漳州海事局今日發布航行警告，稱將於今、明兩日在台灣海峽部分海域進行實彈射擊，並畫設禁航區。中華民國外交部透過聲明嚴正譴責，稱中國政府公然違反國際慣例，再次挑釁與破壞區域安全及穩定，並對區域飛航及船隻航行造成高度危險。
外交部呼籲中國應理性自制，即刻停止軍事挑釁與灰色地帶侵擾行徑。
外交部指出，中華民國台灣是主權獨立國家，兩岸互不隸屬；而台灣作為印太區域負責任的成員，一向致力於維護台海及區域的和平、穩定與繁榮；反觀中國無視國際社會對區域安全的共同期盼，進一步在台灣海峽周邊海域單方面以武力威脅，製造區域緊張情勢，再次坐實中方是麻煩製造者的本質。
外交部呼籲，國際社會同聲譴責中國此種片面破壞現狀、威脅區域安全的霸權行徑；我國政府也將持續與理念相近國家密切合作，堅定捍衛民主自由的普世價值、維護以規則為基礎的國際秩序，並確保台海及印太區域的和平與穩定。
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