譴責解放軍實彈射擊 外交部：破壞區域穩定

大陸漳州海事局發布航行警告，今天（23日）6時至18時、24日6時至18時，台灣海峽部分海域進行實彈射擊，禁止進入。消息被台灣媒體引述，頓時引起不少關注。甚至有媒體報導時，和25日藍營將要為食安問題發動遊行聯想在一起。不過專家指出，這只是沿海的小範圍射擊訓練，相關海域甚至沒有超過大陸公告的領海基線，只能算「內水」。而且大陸方面除了發布航行警告外，也沒有如同以往中共藉軍演對台施壓的前例，透過各種管道大量散播消息，因此大可「穩著點」。

2026-07-23 17:51